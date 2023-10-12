تغطية متواصلة: الجيش الإسرائيلي يعترف بوجود مؤشرات أولية في الليلة التي سبقت الهجوم والاستخبارات ستكون "المسألة الشائكة"
ارتفاع عدد القتلى في إسرائيل جراء هجمات حماس إلى أكثر من 1300 شخص مع دخول الحرب يومها السادس
يتواصل الهجوم الجوي المضاد على قطاع غزة مع دخول إسرائيل يومها السادس من الحرب بعد الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس من قطاع غزة. ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الخميس لعقد اجتماعات مباشرة مع كبار المسؤولين الإسرائيليين.
ليلة الأربعاء، شكل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حكومة طوارئ موسعة إلى جانب مجلس وزاري صغير لإدارة الحرب يشمل وزير الأمن يوآف غالانت ورئيس "معسكر الدولة" بيني غانتس، إضافة إلى تخصيص مكان لزعيم المعارضة في الكنيست يائير لابيد.
وقد حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى جانب مسؤولين أمريكيين كبار آخرين، الدول والمنظمات الأخرى مرارًا وتكرارًا من محاولة الاستفادة من الوضع، وأرسلوا حاملة طائرات واحدة على الأقل للردع، وبانتظار الدفع بحاملة طائرات ثانية قريبا.
استمر الدعم الدولي بالتدفق بعد الهجوم المروع الذي شنه مسلحو حماس، مع استمرار الكشف عن الفظائع. وأكد بايدن، يوم الأربعاء، أنه تم قطع رؤوس الأطفال، بما يتوافق مع ما قاله في وقت سابق ضباط في الجيش الإسرائيلي.
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يوم السبت، اخترقت مجموعة من كتائب الأقصى بقيادة حماس السياج الحدودي مع إسرائيل، كجزء من غزو مخطط له. وتبين فيما بعد وقوع العديد من المجازر بحق المدنيين، وأعمال عنف راح ضحيتها مئات الضحايا في القرى التعاونية والكيبوتسات المجاورة لغلاف غزة، حيث قُتلت عائلات بطريقة وحشية، وعثر على حوادث قطع رؤوس أطفال، فضلاً عن مقتل 260 شاباً وشابةً بطريقة وحشية في مهرجان موسيقي.
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تفعيل صفارات الإنذار من سقوط صواريخ في غلاف غزة جنوبي إسرائيل
الإبلاغ عن سقوط صورايخ في إسرائيل والضفة الغربية:
توجهت فرق الطوارئ الطبية والمسعفون الطبيون في نجمة داوود الحمراء إلى عدة مواقع تم الإبلاغ عن سقوط الصواريخ فيها. ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات في هذا الوقت.
حصيلة قتلى الهجوم المفاجئ لحماس يرتفع إلى 1300
الجيش الإسرائيلي: "يبدو أن ما لا يقل عن 2500 مسلح شاركوا في هجوم السبت"
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيئيل هاجاري الأربعاء: يبدو أن ما لا يقل عن 2500 مسلح شاركوا في الهجوم المفاجئ الذي وقع يوم السبت على جنوب إسرائيل. وأضاف هاجاري في مؤتمر صحفي إن "إرهابيي حماس ما زالوا يحاولون دخول إسرائيل عبر الطريق البحري. وقال إن الجيش يركز على القضاء على قيادة حماس".
ووفقا للجيش فقد تم العثور على جثث 1500 إرهابي في المنطقة المحيطة بغزة. أضف إلى ذلك ما بين 1000 إلى 2000 متسلل تمكنوا من العودة إلى غزة، ما يلقي الضوء على النطاق الهائل للهجوم.
تفعيل صفارات الإنذار بوسط إسرائيل وفي مستوطنة أريئيل في الضفة الغربية
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتحدث مع الرئيس الإيراني حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ناقشا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يوم الأربعاء. وكانت هذه أول مكالمة هاتفية بين الزعيمين منذ إتمام الاتفاق الذي توسطت فيه الصين، والذي دفع طهران والرياض إلى استئناف العلاقات.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيئيل هاجاري: نحن نستعد للمرحلة التالية-الدخول، إذا قرر مجلس الوزراء ذلك
الجيش الإسرائيلي: ما بين 1000 إلى 2000 مسلح متسلل تمكنوا من العودة إلى غزة بعد هجوم السبت
الجيش الإسرائيلي: "كانت هناك مؤشرات في اليوم السابق لهجوم حماس لكن لم يكن هناك أي إنذار استخباراتي"
غارة جوية إسرائيلية تستهدف قائدًا بحريًا كبيرًا لحماس ومخزن أسلحة
نفذ سلاح الطيران الإسرائيلي هجمات موسعة على المقر العملياتي لعناصر وحدة الكوماندوز التابعة لمنظمة حماس (النخبة) في جميع أنحاء قطاع غزة وقتلت عضوًا بارزًا في القوة البحرية التابعة لحماس.
وقال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي أنه "خلال ليل (الخميس) انطلقت موجة من الهجمات القوية بهدف مواصلة إلحاق الضرر بقوة الكوماندوز التابعة لمنظمة حماس الإرهابية، المعروفة باسم "النخبة"، من خلال مهاجمة مقرات العمليات التي استخدمها النشطاء الذين تسللوا إلى بلدات غلاف غزة، السبت الماضي.
وتتكون قوة "النخبة" من نشطاء تم اختيارهم من قبل كبار مسؤولي حماس، ومهمتهم تنفيذ عمليات مسلحة مثل: الكمائن والمداهمات والعمليات التخريبية وإطلاق الصواريخ المضادة للدبابات والقنص والتمويه واختراق الأنفاق. وتقدمت هذه القوة سائر القوات التي تسللت إلى إسرائيل يوم السبت الماضي بهدف تنفيذ أعمال تقتيل جماعي ضد مواطني دولة إسرائيل.
كما استهدفت طائرات الجيش الإسرائيلي محمد أبو شملة، وهو ناشط بارز في التشكيل البحري لحماس في لواء رفح، حيث تم استخدام منزل أبو شملة لتخزين أسلحة بحرية مخصصة لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل.
معهد الأبحاث يكشف مضمون المقابلات الصحفية لحماس باللغة العربية
كشف معهد أبحاث إعلام الشرق الأوسط (MEMRI) ومقره واشنطن العاصمة، عن مقابلة أجراها المسؤول الكبير في حماس علي بركة، في حديث مع قناة روسيا اليوم يوم الأحد، بعد يوم من الهجوم الوحشي الذي كبد إسرائيل 1200 قتيل.
واعترف بركة قائلاً: "لقد كنا نخطط سراً للغزو لمدة عامين"، قائلاً إنه تم إخطار الفصائل الأخرى قبل وقت قصير من الهجوم، بما في ذلك تركيا وإيران.
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وقال مسؤول حماس: "إن روسيا تتعاطف معنا"، مدعياً أن الحرب في إسرائيل أفادت الحرب الروسية في أوكرانيا.
وفيما يتعلق بالتدخل الدولي، فإن أي صفقة تبادل يجب أن تشمل أسرى حماس في أوروبا والولايات المتحدة، حسبما قال بركة لقناة روسيا اليوم.
ارتفاع عدد الضحايا المدنيين التايلانديين إلى 21 قتيلاً جراء هجوم حماس
قالت رئيسة الوزراء التايلاندية سريتا ثافيسين إن عدد الضحايا التايلانديين جراء هجوم حماس الدموي إسرائيل ارتفع إلى 21. وقد تم ذبح العديد من العمال الأجانب في الكيبوتسات والموشافيم إلى جانب العائلات الإسرائيلية يوم السبت 7 تشرين الأول.