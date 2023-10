تغطية متواصلة: الجيش الإسرائيلي يعترف بوجود مؤشرات أولية في الليلة التي سبقت الهجوم والاستخبارات ستكون "المسألة الشائكة"

يتواصل الهجوم الجوي المضاد على قطاع غزة مع دخول إسرائيل يومها السادس من الحرب بعد الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس من قطاع غزة. ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الخميس لعقد اجتماعات مباشرة مع كبار المسؤولين الإسرائيليين.

ليلة الأربعاء، شكل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حكومة طوارئ موسعة إلى جانب مجلس وزاري صغير لإدارة الحرب يشمل وزير الأمن يوآف غالانت ورئيس "معسكر الدولة" بيني غانتس، إضافة إلى تخصيص مكان لزعيم المعارضة في الكنيست يائير لابيد.

وقد حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى جانب مسؤولين أمريكيين كبار آخرين، الدول والمنظمات الأخرى مرارًا وتكرارًا من محاولة الاستفادة من الوضع، وأرسلوا حاملة طائرات واحدة على الأقل للردع، وبانتظار الدفع بحاملة طائرات ثانية قريبا.

استمر الدعم الدولي بالتدفق بعد الهجوم المروع الذي شنه مسلحو حماس، مع استمرار الكشف عن الفظائع. وأكد بايدن، يوم الأربعاء، أنه تم قطع رؤوس الأطفال، بما يتوافق مع ما قاله في وقت سابق ضباط في الجيش الإسرائيلي.