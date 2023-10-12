تقرير: القيادة الايرانية فوجئت من هجوم حماس الدموي في غلاف غزة

جاء هذا وفقا لمصادر استخباراتية أمريكية وصلتها معلومات ان القيادة الايرانية لم تطلع على الهجوم

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الاربعاء أن مسؤولين في النظام الايراني فوجؤوا من الهجوم الدموي الذي شنته حماس في غلاف غزة السبت، ووفقا للتقرير، مسؤولون في الاستخبارات الأمريكية حصلوا على معلومات مفادها أن القيادة في طهران لم تطلع على خطة الهجوم.

وبسبب المعلومات الاستخباراتية، تشك واشنطن في عمق تورط إيران في التخطيط للهجوم، على الرغم من أن النظام معروف بدعمه الكبير لأنشطة حماس. بالأمس، قال مسؤول استخباراتي كبير للكونجرس الأمريكي إنه لم يتم العثور بعد على دليل يربط إيران بشكل مباشر بالتخطيط للهجوم، ولكن يتم تلقي أدلة متناقضة أيضًا فيما يتعلق بتورط إيران في الحدث.

وعلى صعيد متصل ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، الأحد الماضي، أن مسؤولين أمنيين إيرانيين ساعدوا حماس في التخطيط لهجومها المفاجئ ضد إسرائيل، وأعطوها الضوء الأخضر في اجتماع مشترك عقد في بيروت الاثنين الماضي. وورد أيضًا أن ضباط من الحرس الثوري الإيراني عملوا مع حماس بدءًا من آب/أغسطس للتخطيط للهجوم الدموي أودى بحياة 1200 إسرائيلي في غلاف غزة، وتم تنفيذه من الجو والبحر والبر.

وبحسب التقرير، فإن تفاصيل الهجوم تم إعدادها مسبقا خلال عدة اجتماعات في العاصمة اللبنانية، شارك فيها ضباط من الحرس الثوري وممثلون عن أربع مجموعات مسلحة مدعومة من إيران، بما في ذلك، كما أفيد، حماس وحزب الله اللبناني.