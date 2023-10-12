هرتسوغ للصحافيين: "نحن لا ننتقم.. نحن نستهدف العدو"

"على مدى العامين الماضيين، كانت الحدود مع غزة هادئة للغاية، ومن الناحية النسبية اتخذت إسرائيل خطوات هائلة لتهدئة الوضع وتخفيف الضغط على غزة"

في كلمة له ألقاها خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس، على ضوء الهجوم المفاجئ والدموي الذي قامت به حماس في سبت عيد العرش ضد البلدات جنوب البلاد، قال رئيس الدولة يتسحاك هرتسوغ "إن أمتي حزينة. لقد أثرت هذه المأساة على كل بيت في إسرائيل تقريباً. بطريقة أو بأخرى، أنت تعرف شخصًا فقد حياته أو أصيب أو وقع في الأسر كرهينة في غزة. ستكون حملة طويلة ومطولة ضد حماس، وهي في الأساس حملة طويلة ومطولة ضد داعش".

وأضاف هرتسوغ "هناك أشخاص من 36 دولة من بين الرعايا الأجانب القتلى والمفقودين.

وقال موضحا: "على مدى العامين الماضيين، كانت الحدود مع غزة هادئة للغاية، ومن الناحية النسبية اتخذت إسرائيل خطوات هائلة لتهدئة الوضع وتخفيف الضغط على غزة.

حصل نمو كبير في التجارة بين إسرائيل وغزة، حيث وصل أكثر من 20.000 عامل فلسطيني إلى إسرائيل للعمل في مختلف الأعمال ومن خلال كسب العيش الذي يضخ الأموال للوطن، أمكنك رؤية النمو الاقتصادي في غزة والاستثمار الدولي من أجل توفير البنية التحتية اللازمة لغزة.

لم يكن هناك أي سبب على الإطلاق لهذا الاحتدام الذي انتهى بأسوأ مأساة في تاريخ إسرائيل، وأكبر عدد من اليهود الذين قتلوا منذ المحرقة، (في يوم واحد) بما في ذلك الناجون من المحرقة.

اقرأ اقتباسًا من متطوع زاكا حول المشاهد في المهرجان الموسيقي - يقول إن "حماس ألقت قنابل يدوية على السيارات وتم إطلاق النار على آخرين أثناء محاولة خروجهم من الخنادق".

يقول هرتسوغ إنه تم استدعاء أحد مستشاريه لجمع الجثث، وأخبره أنه عثر على عائلة مكونة من 5 أفراد تم تقييدهم معًا وإحراقهم وإطلاق النار عليهم.

انتقد هرتسوغ الادعاء الذي وجهته الدول بعد كل جولة بخصوص "الرد الإسرائيلي غير المتناسب". وأضاف: " أنا أسأل نفسي ما إذا كان المجتمع الدولي ووسائل الإعلام الدولية يفهمون الآن مدى التفسير الخاطئ للواقع. هل يصدقوننا الآن أننا نواجه واحدا من أكثر الأعداء قسوة على وجه الأرض، ومن الواضح أنه داعش؟"

وفي معرض سؤال آخر قال هرتسوغ "نحن لا ننتقم. نحن نستهدف العدو، من أجل اقتلاع قدرة العدو على مواصلة حملته على إسرائيل. نحاول تدمير جزء من إمبراطورية الشر التي تحاصرنا بمخالبها في كل مكان، من الشمال حزب الله، ومن الجنوب حماس والجهاد الإسلامي".

" انظر حولنا، في المنطقة بأكملها، إلى الخراب الذي أحدثوه، يد إيران فيه. في اليمن، في سوريا، في العراق، في لبنان. هذا بالضبط ما تحدثت عنه في الجلسة المشتركة للكونغرس في يوليو/تموز حيث أوضحت أن حلمنا دائمًا هو صنع السلام مع جيراننا ولكننا لا نستطيع قبول الإرهاب. ولسوء الحظ فإن العالم شهد أسوأ فظائع إرهابية لم يعرفها منذ فترة طويلة".