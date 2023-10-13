تغطية متواصلة للحرب: قصف صاروخي كثيف على أشدود وعسقلان والجيش الإسرائيلي يتوغل في قطاع غزة لتحديد مكان الرهائن
إسرائيل تخطر سكان شمال قطاع غزة البالغ عددهم 1.1 مليون نسمة بالنزوح لجنوبه خلال 24 ساعة
لليوم السابع على التوالي، ما تزال الحرب مستمرة في ‘سرائيل، حيث أبلغت وزارة الأمن الإسرائيلية الأمم المتحدة بأن الفلسطينيين في شمال قطاع غزة ينبغي عليهم المغادرة إلى جنوب غزة خلال 24 ساعة، في إشارة إلى احتمال حدوث عملية برية.
وقصفت إسرائيل 750 هدفاً عسكرياً لحركة حماس في قطاع غزة بهدف"حرمان حماس من جميع قدراتها العسكرية" حتى لا يكون لديها إمكانية "ضرب أو إصابة أو قتل مدنيين إسرائيليين". وحتى الآن، تم إسقاط أكثر من 6000 قنبلة على قطاع غزة. ووفقا للمعلومات الجديدة التي تم جمعها، استخدمت حماس ذخائر متطورة غير معروفة للجيش الإسرائيلي، تم تصنيعها في إيران وكوريا الشمالية. وأطلقت وابل جديد من الصواريخ على الجنوب والشمال يوم الجمعة.
وأكدت وزارة الأأمن الإسرائيلي أن "إسرائيل تقطع الكهرباء والماء وتمنع دخول المواد الغذائية والطبية إلى القطاع منذ 6 أيام"، وأنه "لا توجد منطقة في القطاع خارج نطاق القصف الإسرائيلي". وناشدت "العالم كله التحرك فورا لإنقاذ شعبنا المحاصر في القطاع".
ونفذت حركة "حماس" في غزة فجر السبت الماضي هجوما كبيرا برا وبحرا وجوا وخاضت حرب شوارع مع الجيش الإسرائيلي في منطقة غلاف غزة
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يجدد مطالبة سكان القطاع بالتوجه إلى جنوب غزة
رويترز: مشروع القرار الروسي أمام مجلس الأمن الدولي يدين كل أشكال العنف ضد المدنيين وأعمال الإرهاب
تقرير: العثور على جثث إسرائيليين مفقودين خلال مداهمة القوات الخاصة في غزة
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صفارات تدوي في عسقلان مع تعرّض المدينة لرشقة جديدة من الصواريخ من غزة
عاجل المنسق الأممي للإغاثة: النزوح الكبير من غزة دون ممر آمن سيكون له عواقب إنسانية وخيمة
صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وجوش دان وانفجارات بسماء تل أبيب وضواحيها
أكّدت السعودية، اليوم الجمعة، على رفضها دعوات "التهجير القسري" للفلسطينيين من قطاع غزة وندّدت باستمرار استهداف إسرائيل "للمدنيين العزّل"، في أشد بياناتها لهجة منذ اندلاع الحرب بين حركة حماس والدولة العبرية قبل أسبوع.
وأكّدت وزارة الخارجية السعودية على الرفض "القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، وإدانتها لاستمرار استهداف المدنيين العزّل هناك".
أعربت خبيرة الأمم المتحدة المعنية بالسكان النازحين، اليوم الجمعة، عن "فزعها" ازاء أمر الإخلاء الذي أصدره الجيش الإسرائيلي لسكان شمال قطاع غزة، والذي يشكل، حسب رأيها، "جريمة ضد الإنسانية".
لوفتهانزا تعلق رحلاتها الجوية إلى بيروت بسبب التوتر في الشرق الأوسط
تعرض صحفيو "بي بي سي" الذين كانوا يغطون الأحداث الأمنية للاحتجاز بعد أن أوقفتهم الشرطة في مدينة تل أبيب الإسرائيلية.
وكان مهند توتنجي وهيثم أبو دياب وفريق "بي بي سي" عربي في طريقهم إلى أحد الفنادق عندما تم اعتراض سيارتهم، حيث تم سحب السيارة - التي تحمل علامة تلفزيون بالخط الأحمر - وتم تفتيشهم وإنزالهم بالقرب من الحائط.
وزارة الصحة في غزة: "35 ألفا من سكان القطاع نزحوا لمجمع الشفاء الطبي بسبب القصف"
وزارة الصحة في غزة: "35 ألفا من سكان القطاع نزحوا لمجمع الشفاء الطبي بسبب القصف"
إسرائيل: صافرات إنذار جديد بإطلاق صواريخ على مناطق قريبة من غزة
إسرائيل: صافرات إنذار جديد بإطلاق صواريخ على مناطق قريبة من غزة
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، يؤكد أن معالجة "الأزمة الإنسانية" في غزة تمثل "أولوية"
قال الرئيس الأمريكي الذي يسافر إلى فيلادلفيا (شرق) من أجل التعاون الاقتصادي: “إن فرقي في المنطقة تعمل، بالتواصل مع حكومات إسرائيل ومصر والأردن ودول عربية أخرى والأمم المتحدة، على زيادة الدعم الإنساني”. وأضاف: "لا يمكننا أن نغفل حقيقة أن الأغلبية الساحقة من الفلسطينيين لا علاقة لها بحماس".
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، يؤكد أن معالجة "الأزمة الإنسانية" في غزة تمثل "أولوية"
وزارة الصحة الفلسطينية:"ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي في غزة إلى 1900 قتيل بينهم 614 طفلا"