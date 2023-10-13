تغطية متواصلة للحرب: قصف صاروخي كثيف على أشدود وعسقلان والجيش الإسرائيلي يتوغل في قطاع غزة لتحديد مكان الرهائن

إسرائيل تخطر سكان شمال قطاع غزة البالغ عددهم 1.1 مليون نسمة بالنزوح لجنوبه خلال 24 ساعة

لليوم السابع على التوالي، ما تزال الحرب مستمرة في ‘سرائيل، حيث أبلغت وزارة الأمن الإسرائيلية الأمم المتحدة بأن الفلسطينيين في شمال قطاع غزة ينبغي عليهم المغادرة إلى جنوب غزة خلال 24 ساعة، في إشارة إلى احتمال حدوث عملية برية.

وقصفت إسرائيل 750 هدفاً عسكرياً لحركة حماس في قطاع غزة بهدف"حرمان حماس من جميع قدراتها العسكرية" حتى لا يكون لديها إمكانية "ضرب أو إصابة أو قتل مدنيين إسرائيليين". وحتى الآن، تم إسقاط أكثر من 6000 قنبلة على قطاع غزة. ووفقا للمعلومات الجديدة التي تم جمعها، استخدمت حماس ذخائر متطورة غير معروفة للجيش الإسرائيلي، تم تصنيعها في إيران وكوريا الشمالية. وأطلقت وابل جديد من الصواريخ على الجنوب والشمال يوم الجمعة.

وأكدت وزارة الأأمن الإسرائيلي أن "إسرائيل تقطع الكهرباء والماء وتمنع دخول المواد الغذائية والطبية إلى القطاع منذ 6 أيام"، وأنه "لا توجد منطقة في القطاع خارج نطاق القصف الإسرائيلي". وناشدت "العالم كله التحرك فورا لإنقاذ شعبنا المحاصر في القطاع".

ونفذت حركة "حماس" في غزة فجر السبت الماضي هجوما كبيرا برا وبحرا وجوا وخاضت حرب شوارع مع الجيش الإسرائيلي في منطقة غلاف غزة