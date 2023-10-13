رئيسة البرلمان الأوروبي لنتنياهو: "أوروبا تقف إلى جانب إسرائيل"

كنا نظن أن هذا لا يمكن أن يحدث مرة أخرى، ولكن هذا ما حدث. في مواجهة هذه المأساة التي لا توصف، هناك رد محتمل واحد فقط: أوروبا تقف إلى جانب إسرائيل

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تل أبيب، اليوم الجمعة، إن "أوروبا تقف إلى جانب إسرائيل التي لها الحق في الدفاع عن نفسها في مواجهة الفظائع التي ترتكبها حماس".

وقالت أورسولا فون دير لاين بعد زيارة كيبوتس كفار عزة، حيث قتل مسلحون من حركة حماس عشرات المدنيين: “هذا هو الهجوم الأكثر شناعة ضد اليهود منذ المحرقة”وتابعت: "كنا نظن أن هذا لا يمكن أن يحدث مرة أخرى، ولكن هذا ما حدث. في مواجهة هذه المأساة التي لا توصف، هناك رد محتمل واحد فقط: أوروبا تقف إلى جانب إسرائيل. ولإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها". وشددت على أنه "يجب أن نذكر الفظائع التي ترتكبها حماس بالاسم. إنه إرهاب. إنه عمل من أعمال الحرب"، مؤكدة أن "حماس هي وحدها المسؤولة عما يحدث".

واشارت فون دير لاين، التي زارت إسرائيل مع رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا إلى أنه "أعلم أن رد فعل إسرائيل سيظهر أنها دولة ديمقراطية".وقالت: “لقد حان الوقت للعمل بشكل أوثق مع إسرائيل ودول المنطقة من أجل الاستقرار وضد الإرهاب”، ودعت إلى “مراقبة وثيقة للغاية لأولئك الذين لديهم كل شيء ليكسبوا من إدامة الصراع في الشرق الأوسط”. مثل إيران وروسيا.