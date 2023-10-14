تغطية متواصلة: الجيش الإسرائيلي يستعد للتوغل بريًا، واخلاء نحو 600 ألف فلسطيني نحو جنوب القطاع رغم معارضة حماس
قصفت إسرائيل 750 هدفاً عسكرياً لحركة حماس في قطاع غزة بهدف"حرمان حماس من جميع قدراتها العسكرية"
لليوم الثامن على التوالي، ما تزال الحرب مستمرة في ‘سرائيل، حيث أبلغت وزارة الأمن الإسرائيلية الأمم المتحدة بأن الفلسطينيين في شمال قطاع غزة ينبغي عليهم المغادرة إلى جنوب غزة، في إشارة إلى تحضيرات حول العملية البرية التي سينطلق بها الجيش. وحتى الان أبلِغ انه نحو 600 ألف فلسطيني غادر الى جنوب القطاع.
وقصفت إسرائيل 750 هدفاً عسكرياً لحركة حماس في قطاع غزة بهدف"حرمان حماس من جميع قدراتها العسكرية" حتى لا يكون لديها إمكانية "ضرب أو إصابة أو قتل مدنيين إسرائيليين". وحتى الآن، تم إسقاط أكثر من 6000 قنبلة على قطاع غزة. مُخلفة نحو 1300 قتيل إسرائيل 2200قتيل فلسطيني . وقد نزح أكثر من 423 ألف فلسطيني على ترك منازلهم، حيث لجأ ثلثاهم إلى مدارس تابعة للأمم المتحدة.
أنباء في سوريا: "هجوم إسرائيلي" على مطار حلب
تعرض مطار حلب في سوريا لهجوم بصاروخين. جاء ذلك بحسب تقرير بثته قناة مقربة لحزب الله نسبت فيه الهجوم إلى إسرائيل.
بايدن: الأغلبية العظمى من الفلسطينيين لا علاقة لها بحماس
قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إنه "لا يمكننا أن نغفل حقيقة أن الأغلبية العظمى من الفلسطينيين، لا علاقة لها بحماس والهجمات الشنيعة ضد إسرائيل".
منظمة الصحة العالمية تعارض أمر إخلاء المستشفيات في قطاع غزة ةتصفه بأنه "حكم بالإعدام"
أدانت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة أمر الإخلاء الذي أصدرته إسرائيل لـ 22 مستشفى في شمال قطاع غزة، معتبرة أنه "حكم بالإعدام على المرضى والجرحى".
وجاء في إعلان المنظمة أن "إجبار أكثر من 2000 مريض على الانتقال إلى جنوب غزة، حيث تعمل المرافق الصحية بالفعل بأقصى طاقتها، قد يكون بمثابة حكم بالإعدام. ويواجه مديرو المستشفيات والعاملون الصحيون الآن خيارًا مؤلمًا: ترك المرضى في حالة حرجة وسط حملة القصف، أو تعريض حياتهم للخطر أثناء بقائهم في مكانهم لعلاج المرضى، أو تعريض حياة المرضى للخطر أثناء محاولتهم نقلهم إلى مرافق غير قادرة على استقبالهم.
بايدن: "اعطيت كلمتي لعائلات المفقودين، لن نتخلى عنهم"
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ونشر الرئيس الأمريكي جو بايدن مقطع فيديو على إكس (تويتر سابقا) أكد فيه لأسر المواطنين الأمريكيين المختطفين والمفقودين أنه لن يتخلى عنهم، وقال لقد أعطيتهم كلمتي: "لن نتخلى عنهم".
قتلى ومفقودون أجانب في هجوم حماس
قُتل عشرات الأجانب أو جرحوا أو أصبحوا رهائن لدى حركة حماس عقب الهجوم الذي شنّته السبت على إسرائيل وخلف 1300 قتيل على الأقل، فيما رد الجيش الإسرائيلي بقصف مكثّف على قطاع غزة أودى بأكثر من 2200 فلسطيني.
رئيس السلطة الفلسطينيّة محمود عبّاس تحدث مع بايدن ودعا إلى "تحرير المواطنين والأسرى"
تحدث رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وأكد له "ضرورة وقف كافة الهجمات واحترام القوانين الإنسانية". وقال أبو مازن أيضًا إنه "يعارض بشدة تهجير سكان غزة من منازلهم"، وأدان "قتل المدنيين من الجانبين". إلى ذلك، دعا رئيس السلطة الفلسطينية إلى إطلاق سراح "المواطنين والأسرى".
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتحدث الليلة للمرة الخامسة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن
شكر رئيس الوزراء نتنياهو الرئيس بايدن على الدعم الأمريكي العميق وغير المشروط لدولة إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها، كما شكره على الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى إسرائيل.
وناقش الزعيمان الوضع في الجنوب وبشكل عام. وشكر رئيس الوزراء الرئيس على المساعدة الأمنية والاستخباراتية واسعة النطاق والسريعة التي قدمتها الولايات المتحدة.
وشارك رئيس الوزراء الرئيس الأمريكي يزيارته اليوم إلى حدود قطاع غزة، حيث شهد بأم عينيه ما ارتكبته حركة حماس بحق عائلات البلدات في غلاف غزة. وأكد رئيس الوزراء على الوحدة والتصميم على تحقيق الأهداف القتالية التي تم تحديدها.
الجيش الإسرائيلي يهاجم مصدر إطلاق الصواريخ في سوريا
الجيش الاسرائيلي: اعتراض قذيفة صاروخية أطلقت من الأراضي السورية
قال الجيش الاسرائيلي إنه تم اعتراض قذيفة صاروخية أطلقت من الأراضي السورية من جانبها.
قمة للقادة الأوروبيين عبر الفيديو الثلاثاء لبحث النزاع بين اسرائيل وحماس
مصادر إسرائيلية: إطلاق صاروخ من الأراضي السورية وتم التصدي له فوق بحيرة طبريا
سماع دوي صفارات انذار في منطقة الجليل الأعلى وهضبة الجولان
السفير الإسرائيلي بواشنطن: لم نناقش مع الولايات المتحدة وضع مدى زمني للحرب
قال السفير الإسرائيلي لدى واشنطن مايك هرتسوغ، إن مناقشات حكومته مع الولايات المتحدة لم تتضمن تحديد مدى زمني للحرب في غزة.
وزيرة الخارجية الفرنسية تصل إلى إسرائيل لإبداء التضامن
وصلت وزيرة الخارجية الفرنسية مساء السبت إلى تل أبيب في زيارة للتعبير عن تضامن بلادها مع إسرائيل، بعد أسبوع على "الهجمات غير المسبوقة" التي شنّتها حركة حماس.
رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزير الخارجية الإيراني الأوضاع في غزة
بحث رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في اتصال مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الأوضاع في غزة وإسرائيل.
وأكد رئيس الوزراء خطورة اتساع رقعة العنف ودائرة النزاع في المنطقة، كما شدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة.
حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره في قصف إسرائيلي على لبنان
اعلن حزب الله اللبناني ان احد عناصره قتل السبت في قصف اسرائيلي في جنوب لبنان.
واورد بيان للحزب ان العنصر علي يوسف علاء الدين "ارتقى اثناء قيامه بواجبه الجهادي"، فيما قال متحدث لفرانس برس إنه قتل "خلال مواجهات او في قصف اسرائيلي في جنوب لبنان".
نتنياهو تحدث مع المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي ورئيس وزراء اليونان: "أعربوا عن دعمكم لإسرائيل"
تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال النهار مع المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.
وقال مكتب رئيس الوزراء إن "القادة الأوروبيين عبروا عن دعمهم الثابت لإسرائيل. وشكرهم نتنياهو على هذا الموقف، واتفقوا على أن العلاقة ستستمر بشكل مستمر".
عائلات رهائن لدى حماس في غزة تطالب بايصال أدوية اليهم
وجهت عائلات رهائن إسرائيليين تحتجزهم حركة حماس مساء السبت، نداء يهدف للتوصل الى اتفاق" بحلول منتصف الليل" لإيصال أدوية بشكل عاجل لأقاربهم المحتجزين منذ سبعة أيام، كونهم في حاجة ماسة اليها للبقاء على قيد الحياة.
وقال رونين تزور، المسؤول عن منتدى عائلات الرهائن والمفقودين في تل أبيب "نطالب بان يتم التوصل بحلول منتصف الليل الى اتفاق لنقل الأدوية الى الرهائن".
فرنسا تدعو إسرائيل ومصر إلى فتح ممر إنساني إلى غزة عبر رفح
كثّف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالاته مع الزعماء الأجانب السبت وحثّ مصر وإسرائيل خصوصا على فتح ممر إنساني إلى غزة عبر معبر رفح، وفق ما أعلن الإليزيه.
وقال الإليزيه إن "فرنسا تكثّف اتصالاتها مع جميع الأطراف الفاعلة التي لها دور مباشر: مع السلطات الإسرائيلية والمصرية حتى يمكن استخدام معبر رفح للعمليات الإنسانية في غزة، وخصوصا لإجلاء مواطنينا". وأوضحت الرئاسة أن ماكرون تحدث السبت الى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على "جثث" رهائن في غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي لأول مرة السبت أنه تم العثور على جثث بعض الرهائن الذين احتجزهم مقاتلو حماس خلال عمليات داخل غزة هذا الأسبوع.
وقال الناطق باسم الجيش للصحافيين "حددنا ضمن منطقة في قطاع غزة مكان وجود جثث بعض الإسرائيليين الذين خطفوا وعثرنا عليها".