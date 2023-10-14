قصفت إسرائيل 750 هدفاً عسكرياً لحركة حماس في قطاع غزة بهدف"حرمان حماس من جميع قدراتها العسكرية"

لليوم الثامن على التوالي، ما تزال الحرب مستمرة في ‘سرائيل، حيث أبلغت وزارة الأمن الإسرائيلية الأمم المتحدة بأن الفلسطينيين في شمال قطاع غزة ينبغي عليهم المغادرة إلى جنوب غزة، في إشارة إلى تحضيرات حول العملية البرية التي سينطلق بها الجيش. وحتى الان أبلِغ انه نحو 600 ألف فلسطيني غادر الى جنوب القطاع.

وقصفت إسرائيل 750 هدفاً عسكرياً لحركة حماس في قطاع غزة بهدف"حرمان حماس من جميع قدراتها العسكرية" حتى لا يكون لديها إمكانية "ضرب أو إصابة أو قتل مدنيين إسرائيليين". وحتى الآن، تم إسقاط أكثر من 6000 قنبلة على قطاع غزة. مُخلفة نحو 1300 قتيل إسرائيل 2200قتيل فلسطيني . وقد نزح أكثر من 423 ألف فلسطيني على ترك منازلهم، حيث لجأ ثلثاهم إلى مدارس تابعة للأمم المتحدة.

AP Photo/Ariel Schalit ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى أكثر من 1300 والجيش الإسرائيلي يستعد للتوغل البري