وزير الخارجية الأمريكي يبلغ الرئيس الفلسطيني أن الهدف من الحرب على غزة هو القضاء على حماس في القطاع

وبحسب "كان" فإن "بلينكن طلب من الرئيس عباس مواصلة ضمان الأمن والاستقرار في الضفة الغربية".

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال لقائه أمس الجمعة في عمان، أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، هدفها إنهاء حركة "حماس" في القطاع.

وبحسب "كان" فإن "بلينكن طلب من الرئيس عباس مواصلة ضمان الأمن والاستقرار في الضفة الغربية".

ومن جانب آخر، أفاد موقع "العربي الجديد" نقلا عن مصادر أخرى أن "الولايات المتحدة هي من طلبت لقاء عباس في العاصمة الأردنية وليس في رام الله.

ولفتت المصادر إلى أن الرئيس عباس تحدث لبلينكن عن "ضرورة السماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة لقطاع غزة، وتوفير المستلزمات الطبية، وإيصال المياه والكهرباء والوقود للمواطنين هناك"، ليرد بلينكن قائلاً: "سيجري تنسيق هذا الأمر لاحقاً مع مصر"، دون أن يوضح سقفاً زمني لكلمة "لاحقاً".

وكان قد توعد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في بيان غير عادي يوم السبت بالقضاء على حركة حماس في قطاع غزة وقال :"هذه البداية فقط، سنقضي على حماس".

هذا وقد أكد الجيش الإسرائيلي في بيان، أمس الجمعة، أن قوات برية إسرائيلية نفذت توغلات برية في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة المنصرمة، قبيل هجوم بري متوقع، وفتشت قوات المشاة والمدرعات المناطق وجمعت نتائج يمكن أن تساعد في تحديد مواقع البنية التحتية للمسلحين والرهائن.