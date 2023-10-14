English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • حرب في الجنوب
  • الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل القيادي "مراد أبو مراد" مسؤول المنظومة الجوية لحركة حماس

الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل القيادي "مراد أبو مراد" مسؤول المنظومة الجوية لحركة حماس

i24NEWS

دقيقة 2
قوات إسرائيلية تسير بالقرب من سيارة محترقة في بلدة سديروت جنوب إسرائيل.
Chaim Goldberg/Flash90قوات إسرائيلية تسير بالقرب من سيارة محترقة في بلدة سديروت جنوب إسرائيل.

قال متحدث باسم الجيش في بيان إن "قائد العمليات الجوية مراد أبو مراد، قتل خلال ضربة جوية على مركز قيادي لحماس نفذت الحركة منه نشاطها الجوي"

أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل قيادي عسكري كبير في حركة حماس في ضربة جوية إسرائيلية خلال الساعات الـ24 الأخيرة كما بث شريطا مصورا حول الهجوم.

Video poster

وقال متحدث باسم الجيش في بيان إن "قائد العمليات الجوية مراد أبو مراد، قتل خلال ضربة جوية على مركز قيادي لحماس نفذت الحركة منه نشاطها الجوي"، في إشارة الى استخدام حماس الطائرات الشراعية الآلية في هجومها على إسرائيل.

https://twitter.com/i/web/status/1713104919165612207

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .

فيلم يصدر تأكيد من حماس في الوقت الحاضر.

وشنّت إسرائيل غارات على قطاع غزة وأعلنت فرض حصار عليه، عقب الهجوم الأكثر دموية على المدنيين في تاريخ إسرائيل والذي نفذته حركة حماس، السبت الماضي.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق