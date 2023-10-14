الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل القيادي "مراد أبو مراد" مسؤول المنظومة الجوية لحركة حماس

قال متحدث باسم الجيش في بيان إن "قائد العمليات الجوية مراد أبو مراد، قتل خلال ضربة جوية على مركز قيادي لحماس نفذت الحركة منه نشاطها الجوي"

أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل قيادي عسكري كبير في حركة حماس في ضربة جوية إسرائيلية خلال الساعات الـ24 الأخيرة كما بث شريطا مصورا حول الهجوم.

وقال متحدث باسم الجيش في بيان إن "قائد العمليات الجوية مراد أبو مراد، قتل خلال ضربة جوية على مركز قيادي لحماس نفذت الحركة منه نشاطها الجوي"، في إشارة الى استخدام حماس الطائرات الشراعية الآلية في هجومها على إسرائيل.

https://twitter.com/i/web/status/1713104919165612207 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

فيلم يصدر تأكيد من حماس في الوقت الحاضر.

وشنّت إسرائيل غارات على قطاع غزة وأعلنت فرض حصار عليه، عقب الهجوم الأكثر دموية على المدنيين في تاريخ إسرائيل والذي نفذته حركة حماس، السبت الماضي.