الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل القيادي "مراد أبو مراد" مسؤول المنظومة الجوية لحركة حماس

أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل قيادي عسكري كبير في حركة حماس في ضربة جوية إسرائيلية خلال الساعات الـ24 الأخيرة كما بث شريطا مصورا حول الهجوم.

وقال متحدث باسم الجيش في بيان إن "قائد العمليات الجوية مراد أبو مراد، قتل خلال ضربة جوية على مركز قيادي لحماس نفذت الحركة منه نشاطها الجوي"، في إشارة الى استخدام حماس الطائرات الشراعية الآلية في هجومها على إسرائيل.