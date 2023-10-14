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  • بعد إحباط عملية تسلل على الحدود/ الجيش الإسرائيلي يحذر حزب الله: "من يقترب من الحدود سوف يموت"

بعد إحباط عملية تسلل على الحدود/ الجيش الإسرائيلي يحذر حزب الله: "من يقترب من الحدود سوف يموت"

i24NEWS

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قوات مدرعة تابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة تجمع في الجليل الأعلى، بالقرب من الحدود الشمالية الإسرائيلية مع لبنان.
Ayal Margolin / Flash90قوات مدرعة تابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة تجمع في الجليل الأعلى، بالقرب من الحدود الشمالية الإسرائيلية مع لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن بوقت سابق عن إحباط عملية تسلل على الحدود الإسرائيلية من لبنان ومقتل ثلاثة فلسطينيين

حذر الجيش الإسرائيلي حزب الله بأن "كل من يقترب من السياج الحدودي سوف يفقد حياته" جاء هذا التحذير بعد ما أكده المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم بأن قوات الجيش قامت بتحييد خلية مسلحين فلسطينيين "بتوجيه حزب الله حاولوا التسلل الى الأراضي الإسرائيلية من لبنان".

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وذكر البيان الصادر عن الجيش الإسرائيلي أن أبراج المراقبة على الحدود رصدت مسلحين فلسطينيين حاولوا التسلل إلى إسرائيل أمس من لبنان في منطقة حنيتا، وقامت مسيرة إسرائيلية بمهاجمة الخلية وقتل عدد من المسلحين.

وفي إلإحاطة الإعلامية اليومية للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هجاري بعث تحذيرا لحزب الله أو "المسلحين الذين يعملون بتوجيهات حزب الله بأن من يقترب من السياج الحدودي سوف يموت" وذلك في أعقاب عملية إحباط عملية التسلل وتحييد ثلاثة مسلحين صباح اليوم، وأوضح مجددا بأن "هدف الحرب هو القضاء على حماس والمتورطين بالهجوم الدموي السبت الماضي. 

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