تقرير: وفد استخباراتي إسرائيلي يصل إلى مصر

اتصالات مصرية جرت مع عدد من الأطراف الدولية، لعقد قمة عاجلة بشأن الوضع في قطاع غزة، خلال الأيام القليلة المقبلة

وصل وفد استخباراتي إسرائيلي، اليوم السبت، إلى مصر، حسب ما أفاد موقع "العربي الجديد"، فيما تواصل لجنة أمنية مصرية اجتماعاتها مع وفدين أردني وفلسطيني بالقاهرة للبحث بشأن تطورات الوضع في غزة.

وكانت مصادر مصرية مطلعة على تحركات القاهرة الرامية لوقف التصعيد في قطاع غزة قد كشفت أمس، عن اتصالات مصرية جرت مع عدد من الأطراف الدولية، لعقد قمة عاجلة بشأن الوضع في قطاع غزة، خلال الأيام القليلة المقبلة، حسب "العربي الجديد"

وقال مصدر مصري رفيع المستوى إن القاهرة "تجري مباحثات مع بعض الأطراف ذات التأثير في المشهد الفلسطيني، لعقد قمة طارئة، للوصول إلى حلول عاجلة وسريعة، لتدارك الكارثة الإنسانية التي يواجهها قطاع غزة"، ولفت إلى أن القاهرة "رشحت الأردن لاستقبال تلك القمة".

هذا وقد أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس الماضي، في كلمة خلال حفل تخرج دفعات طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية،أن "سعي مصر للسلام، واعتباره خيارها الاستراتيجي، يحتم عليها ألا تترك الفلسطينيين دون تأمين للحصول على حقوقهم المشروعة".