رئيس حزب "اسرائيل بيتنا" افيغدور ليبرمان ينضم لحكومة الطوارئ بشرط ضمّه للكابينيت

أعلن حزب الليكود برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهواليوم السبت، أن رئيس حزب اسرائيل بيتنتا عضو الكنيست ووزير الأمن السابق المعارض أفيغدور ليبرمان سينضم إلى حكومة الطوارئ ومجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينيت)، في توسع لحكومة الوحدة الطارئة التي تشكلت بعد الهجوم الذي نفذته حماس.

قرر رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان، الانضمام إلى حكومة الطوارئ، بعد ثلاثة أيام من تشكيلها، بانضمام معسكر الدولة بزعامة بيني غانتس، وسيكون ليبرمان عضوًا بالكابينيت السياسي الأمني الموسع، وليس بتالمصغر. والذي يضم ثلاثة أعضاء فقط: نتنياهو وغانتس ووزير الدفاع يوآف غالانت، في حين يعمل رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت والوزير رون ديرمر كمراقبين.

وذكر الليكود أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعا ليبرمان للانضمام فورا إلى الحكومة السياسية الأمنية، فضلا عن إضافة وزير آخر إلى الحكومة نيابة عن حزبه. ووافق عضو الكنيست ليبرمان على دعوته، ورحب رئيس الوزراء نتنياهو بانضمامه. كما رحب غانتس بإضافة ليبرمان إلى الحكومة، وكذلك الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير.

منذ اندلاع الحرب في الجنوب مع الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس يوم السبت السابق، تحدث ليبرمان بأنه يجب القضاء على حماس، بل وأرسل رسالة إلى نتنياهو وأعضاء الحكومة، قال فيها بأنه مستعد لأن ينضم حزبه إلى حكومة الطوارئ إذا كان هدف الحرب هو القضاء على حماس.

وقال ليبرمان: "نحن ندعم وسنواصل دعم جميع الإجراءات الحكومية الرامية إلى القضاء على حماس وقادة حماس. أنا على استعداد للانضمام إلى مجلس الوزراء الحربي من أجل تحقيق النصر في أسرع وقت ممكن". واضاف: "لا أريد أن أكون الوزير رقم 38 في هذه الحكومة بدون أي فائدة.