الصين تسعى للعب دور "الوساطة" للتوصل الى تهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين

المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط اجتمع أمس الجمعة مع ممثلين من دول عربية في بكين

تنوي الصين القيام بدور وساطة لتهدئة التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين والتجهيز لعقد مؤتمر دولي يعيد مفاوضات السلام ، وسط آمال لقبول وساطتها بسبب "توازن موقفها من الطرفينا" بحسب ما تقول.

وفي إطار جهود الوساطة، أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بأن بلاده ستُرسل مبعوثها الخاص "قريبا" إلى الدول المعنية في الشرق الأوسط لوقف التصعيد بين قطاع غزة وإسرائيل.

وأشار الوزير إلى أن "الصين تدعو إلى عقد مؤتمر سلام دولي أكثر ثقة وتأثيرا لصياغة توافق أوسع على أساس حل الدولتين، اضافة الى صياغة جدول زمني وخريطة طريق لذلك"، وشدد على أن مفاوضات السلام هي المفتاح لإنهاء الصراع.

وأعلنت الخارجية الصينية السبت بأن مبعوث الصين الخاص إلى الشرق الأوسط، تشاي جون، اجتمع يوم الجمعة مع ممثلين لجامعة الدول العربية في بكين في جلسة طارئة بشأن الأزمة في قطاع غزة، حسب النشر في صحيفة "ساوث تشينا مورنينغ بوست" الصينية.