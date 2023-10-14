هل ستتحول الحرب الى اقليمية؟ إيران تبعث رسالة تهديد غير عادية لإسرائيل

وزير الخارجية الإيراني يجتمع بصورة خاصة مع مبعوث الأمم المتحدة في بيروت وينقل له رسالة خاصة الى إسرائيل

بعثت ايران اليوم رسالة إلى إسرائيل عن طريق الأمم المتحدة مفادها أنه في حال استمرت عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة فإنها ستضطر الى التدخل، جاء هذا بحسب ما نقله موقع "والا" عن مصدر ديبلوماسي مطلع على التفاصيل .

الرد الإيراني، في حال كان مباشرا أو عن طريق المجموعات المسلحة في سوريا والعراق أو عن طريق إعطاء الدعم لدخول حزب الله للقتال سيحول الأزمة الحالية في غزة الى حرب إقليمية.

وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان اجتمع اليوم في بيروت مع مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط ثور وينسلاند. ديبلوماسي غربي مطلع على التفاصيل أشار الى أن وزير الخارجية الإيراني رجع بصورة خاصة من دمشق الى ببيروت حتى يجتمع خصيصا مع مبعوث الأمم المتحدة، وهذا الاجتماع الأول بين مبعوث الأمم المتحدة ومسؤول إيراني رسمي.

وأشار المصدر الديبلوماسي إلى أن الوزير الإيراني قال للمبعوث الاممي أن ايران غير معنية بتحويل الصراع في غزة الى حرب إقليمية وحتى أنها ترغب بالمحاولة لإطلاق سراح المواطنين المختطفين لدى حماس. مع ذلك، أوضح وزير الخارجية للمبعوث الأممي أنه يوجد لإيران خطوط حمراء وان استمرت الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في غزة وتتحول الى عمليات برية إسرائيلية فإن ايران ستضطر للرد.

بعد الاجتماع مع وزير الخارجية تحدث المبعوث الأممي مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغفي ومع مسؤولين آخرين في الحكومة الإسرائيلية ونقل لهم الرسالة. ولم يصدر أي رد من ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية.

وعلى صعيد متصل صرح وزير الخارجية الإيرانية خلال مؤتمر صحافي اليوم في بيروت بعد اجتماعه مع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله "بأن على إسرائيل التوقف عن جرائم حربها فورا لأنه بعد عدة ساعات سيكون الأمر متأخرا جدا" وقال اللهيان أن "حزب الله جهز عدة سيناريوهات تصعيد ستسبب بهزة أرضية في إسرائيل".