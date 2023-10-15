تغطية متواصلة: تصاعد التوترات شمالي البلاد بينما يواصل الجيش الإسرائيلي استعداداته لهجوم بري في غزة
تجري الاستعدادات الأخيرة للدخول البري إلى قطاع غزة بعد أن أمهلت إسرائيل سكان شمال القطاع مغادرته للنجاة بأرواحهم تمهيدا لعملية كبيرة تهدف إلى القضاء على قيادة حماس في القطاع
في اليوم التاسع للحرب التي أعلنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقب هجوم حماس الدموي والمفاجئ على جنوب إسرائيل السبت الماضي، تجري الاستعدادات الأخيرة للدخول البري إلى قطاع غزة بعد أن أمهلت إسرائيل سكان شمال القطاع مغادرته للنجاة بأرواحهم تمهيدا لعملية كبيرة تهدف إلى القضاء على قيادة حماس في القطاع.
خلال عطلة نهاية الأسبوع، كشف تقرير أن حماس خططت لارتكاب مجازر بحق المدنيين الإسرائيليين بأدق التفاصيل، كجزء من تسللها الذي أسفر عن مقتل أطفال ونساء ومسنين، وغيرهم بوحشية، في حصيلة تجاوزت الـ 1300 شخص.
وبحسب نيويورك تايمز فإن هذه العملية ستكون الأكبر من نوعها منذ حرب لبنان الثانية عام 2006 وسيشارك بها عشرات آلاف الجنود. والهدف المنشود من هذه الحرب تدمير سيطرة حماس في قطاع غزة السياسية والعسكرية، على ما جاء في القناة 12 التي أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يعلن رسميا بعد عن دخول قواته إلى قطاع غزة لكن أقر بأنه يعزز من جاهزيته لحرب برية.
وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن مركز عمليات حركة حماس يقع في مدينة غزة، شمال القطاع الساحلي. وحتى الآن، غادر أكثر من 423 ألف فلسطيني منازلهم، وفقاً للأمم المتحدة.
وفي الوقت نفسه، استمر التعبير عن الدعم الدولي لإسرائيل من قبل زعماء العالم. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الولايات المتحدة دعمها الثابت بزيارة كل من وزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي يزور إسرائيل ووزير الدفاع لويد أوستن.
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الرئيس المصري عن الحرب: رد إسرائيل يتجاوز حق الدفاع عن النفس
تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الحرب بين إسرائيل وحماس، قائلا إن "رد إسرائيل يتجاوز الحق في الدفاع عن النفس، ويرقى إلى مستوى العقاب الجماعي".
وقال السيسي، بالإضافة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن مصر "ترفض رفضا قاطعا إيذاء المدنيين".
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: في القصف الأخير، تم تحديد 9 عمليات إطلاق من لبنان عبرت إلى داخل الأراضي الإسرائيلية
ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم الكشف عن تسع عمليات إطلاق نار عبرت من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية في القصف الأخير، وأنه تم اعتراض ما مجموعه خمس عمليات إطلاق نار.
وردا على ذلك، يهاجم الجيش الإسرائيلي المكان الذي تم إطلاق النار منه من لبنان نفذت.
تهجير حوالي مليون فلسطيني من منازلهم في قطاع غزة
قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (أونرا) إن نحو مليون فلسطيني نزحوا من منازلهم في قطاع غزة بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وبحسب الوكالة، فإن "أعداد النازحين سترتفع على الأرجح، مع استمرار السكان في مغادرة منازلهم".
مستشار الأمن القومي الأمريكي: إسرائيل استأنفت تدفق المياه إلى جنوب قطاع غزة
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في مقابلة مع شبكة سي إن إن إن مسؤولين كبارا في إسرائيل أبلغوه أنهم استأنفوا تدفق المياه إلى جنوب قطاع غزة.
المجلس الإقليمي: يجب على السكان القريبين من الحدود البقاء بالقرب من منطقة محمية
أعلن مجلس ميتا الإقليمي أنه بعد سقوط كيبوتس هانيتا في الجليل الغربي، يتعين على سكان البلدات الواقعة على بعد كيلومترين من الحدود مع لبنان البقاء بالقرب من المناطق المحمية
غالانت في رسالة لحزب الله: إذا ضبطتم أنفسكم سنحترم ذلك
تحدث وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت إلى المقاتلين في قطاع غزة قائلاً: "رأيت هنا أبطالاً يحرسون أجسادهم ويهاجمون بأيديهم العارية.
نحن في حرب مع الحيوانات المفترسة، وستكون هذه حربًا قاتلة محددة ستغير الوضع هنا". للأبد."
وفيما يتعلق بالأحداث الأمنية في الشمال، أضاف: "ليس لدينا أي مصلحة في التصعيد في الشمال، ولكن إذا حاولنا أحد في القطاع الشمالي فسنرد كما فعلنا هنا ضد فريسة حماس. إذا ضبط حزب الله نفسه سنحترم أنه إذا استمر التصعيد فسنرد بقوة في الشمال أيضًا".
اعتقال العشرات في الشمال بشبهة نشر محتوى تحريضي والتعبير عن الدعم لحركة حماس
اعتقلت الشرطة أكثر من 30 شخصا في الشمال للاشتباه في الثناء والتحريض وخطاب الكراهية والانتماء إلى حماس أو دعمها. ووفقا للشرطة، فإن بعض المشتبه بهم هم من "المؤثرين على الشبكة" وأعضاء هيئة التدريس.
في أعقاب إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات: هجمات الجيش الإسرائيلي في لبنان
قوات الجيش الإسرائيلي تهاجم في لبنان المنطقة التي انطلقت منها الصواريخ المضادة للدبابات باتجاه موقع للجيش على الحدود. في وقت سابق من اليوم، هاجم الجيش الإسرائيلي البنية التحتية العسكرية لحزب الله.
يوم معركة في الشمال: تم إطلاق صاروخ خامس مضاد للدبابات من لبنان على موقع للجيش الإسرائيلي
أبلغ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق نيران أخرى مضادة للدبابات باتجاه قوة تابعة للجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية
في تصعيد متتابع: حزب الله يرسل اليوم خامس صاروخ مضاد للدبابات على الحدود الإسرائيلية
إسرائيل تقصف في جنوب لبنان على خلفية أكثر من هجوم الأحد باتجاه الحدود الإسرائيلية
الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ خلال زيارة لكيبوتس بئيري الذي تكبد خسائر فادحة في هجوم حماس الدموي السبت: “كانت هذه جنة تحولت إلى جحيم”
بلينكن يصل إلى القاهرة ويعود غدا الإثنين الى إسرائيل
إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على جنود إسرائيليين عند الحدود الشمالية في رابع هجوم من لبنان خلال يوم الأحد
مصر تعلن رغبتها باستضافة قمة إقليمية دولية للتباحث في تطورات القضية الفلسطينية
ترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد، اجتماعاً لمجلس الأمن القومي، حيث جرى استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، لا سيما ما يتعلق بالتصعيد العسكري في قطاع غزة.
واستعرض الاجتماع تطورات الأوضاع الإقليمية، وضرورة مواصلة الاتصال بالمنظمات الدولية الإغاثية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة، على ما جاء في المصري اليوم.
وخرج اجتماع الأمن القومي المصري بعدة توصيات من ضمنها التشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار. وتوجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.
صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب ومركز البلاد
المتحدث باسم نجمة داود الحمراء: بعد انطلاق صفارات الإنذار في وسط إسرائيل خلال الدقائق القليلة الماضية، توجهت فرق الطوارئ الطبية والمسعفون الطبيون في نجمة داود الحمراء إلى المواقع التي تم الإبلاغ عن سقوط صواريخ فيها. وسيتم لاحقا الإيفاء بالتحديثات.
البابا فرنسيس يدعو إلى فتح ممرات إنسانية لسكان قطاع غزة
وجه البابا فرنسيس نداء الاحد للإسراع في فتح ممرات انسانية لسكان قطاع غزة المحاصر والذي يتعرض لقصف اسرائيلي مستمر (وكالة الأنباء الفرنسية).
شاهدوا اللحظة التي انطلق فيها دوي صافرات الإنذار بينما كان عضو الكنيست الإسرائيلي داني دانون برفقة وفد في مدينة سديروت المكتوية بنار صواريخ حماس.
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ولي العهد السعودي يعرب عن دعمه لغزة بعد لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي
التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم الأحد، بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وأعرب خلال اللقاء عن دعمه لغزة والشعب الفلسطيني.
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وقال محمد بن سلمان: "يجب أن نعمل على وقف العمليات العسكرية في غزة التي أودت بحياة الأبرياء". وأضاف ولي العهد أن "المملكة تسعى إلى تكثيف الاتصالات والعمل على تهدئة الأوضاع ووقف التصعيد في غزة".
وشدد على أنه "يجب احترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك رفع الحصار عن غزة". وأضاف أن "المملكة تعارض استهداف المدنيين أو تعطيل البنية التحتية في غزة".
واختتم ولي العهد السعودي بالقول: "علينا أن نعمل على إعادة طريق السلام لضمان حصول الفلسطينيين على حقوقهم".
ومن ناحية أخرى، "سلط بلينكن الضوء على تركيز الولايات المتحدة الثابت على وقف الهجمات الإرهابية وفق توصيفه التي تشنها حماس، وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن ومنع انتشار الصراع"، وفقًا لما ذكره المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر.
وقال بلينكن نفسه عندما سئل عن الاجتماع: "كان مثمرا للغاية".
صفارات الإنذار تدوي في سديروت وبلدات غلاف غزة الحدودية
قالت نجمة داود الحمراء إن فرق الطوارئ الطبية والمسعفين الطبيين التابعين لها توجهوا إلى المواقع التي تم الإبلاغ عن سقوط صواريخ عليها في جنوب إسرائيل.