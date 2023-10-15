تجري الاستعدادات الأخيرة للدخول البري إلى قطاع غزة بعد أن أمهلت إسرائيل سكان شمال القطاع مغادرته للنجاة بأرواحهم تمهيدا لعملية كبيرة تهدف إلى القضاء على قيادة حماس في القطاع

في اليوم التاسع للحرب التي أعلنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقب هجوم حماس الدموي والمفاجئ على جنوب إسرائيل السبت الماضي، تجري الاستعدادات الأخيرة للدخول البري إلى قطاع غزة بعد أن أمهلت إسرائيل سكان شمال القطاع مغادرته للنجاة بأرواحهم تمهيدا لعملية كبيرة تهدف إلى القضاء على قيادة حماس في القطاع.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، كشف تقرير أن حماس خططت لارتكاب مجازر بحق المدنيين الإسرائيليين بأدق التفاصيل، كجزء من تسللها الذي أسفر عن مقتل أطفال ونساء ومسنين، وغيرهم بوحشية، في حصيلة تجاوزت الـ 1300 شخص.

وبحسب نيويورك تايمز فإن هذه العملية ستكون الأكبر من نوعها منذ حرب لبنان الثانية عام 2006 وسيشارك بها عشرات آلاف الجنود. والهدف المنشود من هذه الحرب تدمير سيطرة حماس في قطاع غزة السياسية والعسكرية، على ما جاء في القناة 12 التي أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يعلن رسميا بعد عن دخول قواته إلى قطاع غزة لكن أقر بأنه يعزز من جاهزيته لحرب برية.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن مركز عمليات حركة حماس يقع في مدينة غزة، شمال القطاع الساحلي. وحتى الآن، غادر أكثر من 423 ألف فلسطيني منازلهم، وفقاً للأمم المتحدة.

وفي الوقت نفسه، استمر التعبير عن الدعم الدولي لإسرائيل من قبل زعماء العالم. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الولايات المتحدة دعمها الثابت بزيارة كل من وزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي يزور إسرائيل ووزير الدفاع لويد أوستن.

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