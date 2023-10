شاهدوا اللحظة التي انطلق فيها دوي صافرات الإنذار بينما كان عضو الكنيست الإسرائيلي داني دانون برفقة وفد في مدينة سديروت المكتوية بنار صواريخ حماس.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .