الجيش الإسرائيلي يستعرض الأسلحة التي ضبطها مع مسلحي حماس بعد الهجوم الدامي جنوب إسرائيل

كمية كبيرة من الأسلحة ضبطت مع مسلحي حماس الذي نفذوا هجوما داميا ومباغتا أدى الى مقتل 1400 إسرائيلي

استعرض الجيش الإسرائيلي اليوم أمام الصحافيين وسائل قتالية وأسلحة ضبطها بعد الهجوم المباغت الذي قام به مسلحو حماس قبل أكثر من أسبوع في البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة ، ومن الأسلحة التي ضبطت كانت الغام من صنع ذاتي، قذائف RPG ، عبوات ناسفة وقنابل يدوية وغيرها.

من بين الوسائل القتالية التي ضبطت واستعرضت أيضا كانت- عبوات يتم الصاقها على الدبابات، عبوات لقطع السياج، أنواع مختلفة من العبوات اليدوية، الغام ذاتية الصنع، صواريخ ذاتية الصنع، قذائف RPG ذاتية الصنع والمزيد العبوات المعدة لقطع المعادن،والمتفجرات الكهربائية، وأجهزة ضبط الوقت. وفي عمليات البحث عن الأسلحة لم يتم العثور على أي أغراض إيرانية حتى الآن، إلا أن بعض الذخائر المضبوطة كانت عبارة عن أسلحة إسرائيلية من جولات سابقة ولم تنفجر، وفي عمليات البحث بين الأسلحة لم يتم العثور على أسلحة إسرائيلية، لكن العديد من الأسلحة المنتجة ذاتياً، بما في ذلك المعدات الزراعية التي تم تحويلها إلى عبوات ناسفة.

IDF Spokesperson الأسلحة التي ضبطتها إسرائيل مع مسلحي حماس

وأكد أحد الضباط أمام الصحافيين أن الأسلحة القتالية أحضرت الى القاعدة العسكرية بغرض اجراء أبحاث "عن العدو" مشددا على أنه تم تطهير 99% من البيوت في غلاف غزة من أسلحة. وقال "يوجد هنا أنواع عديدة من العبوات والقذائف ضد المروحيات ولم تنجح بالمساس بقواتنا، عبوات ضد الدبابات عبوات من طراز شواظ (اللهب) والتي انتجتها حماس، عبوات رش ضد المركبات والأشخاص، عبوات للرمي واخلاء الغرف".

وقال أحد الضباط :"إن دخلت الى غزة لن أكون متفاجئا من أن أجد كل هذه الذخيرة، المفاجأة هي الكمية التي أدخلت الى هنا". وقال ضابط آخر "كانت هناك تسلسل هرمي بين المخربين، كانت هناك مجموعات تحمل عبوات ناسفة، مجموعات من الخلف مع وسائل اتصال ووسائل تكنلوجية، هواتف ذكية ولوائح الكترونية، وجدنا سيارة تاندر مع 15 عبوة ناسفة جاهزة للتشغيل".