نتنياهو والسيسي يدعوان الرئيس الأمريكي للزيارة والبيت الأبيض يدرس الأمر

في حال تمت الزيارة فإنها ستكون الزيارة الثانية للرئيس الأمريكي في غضون عام وشهرين

دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي جو بايدن الى زيارة إسرائيل، وهو ما أكده مسؤولون إسرائيليون لموقع "والا"، والذين أضافوا بأن بايدن من المحتمل أن يزور إسرائيل هذا الأسبوع.

مسؤول في الإدارة الأمريكية قال لـ"والا" إن البيت الأبيض يدرس إجراء زيارة للرئيس بايدن الى الشرق الأوسط والتي ستشمل (إسرائيل، مصر وحتى دولا أخرى) لكنه شدد على أنه لم يتخذ قرار نهائي بالأمر. في حين قال مسؤول إسرائيلي آخر بأن الموعد الذي يتم دراسته الأربعاء القادم. ورفض ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية التعقيب على الأمر.

من جانب آخر، قالت مصادر مصرية بأن الرئيس السيسي دعا الرئيس بايدن للمشاركة في مؤتمر دولي سيعقد يوم السبت حول الحرب في غزة.

في حال تمت الزيارة، فانها ستكون الثانية لبايدن في غضون عام وشهرين الى إسرائيل بعد زيارته في تموز/آب 2022.

ويشار الى أن وزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن سيصل الى إسرائيل لمناقشة فتح ممر إنساني إلى غزة ومنع انهيار القطاع. هذا الأمر سيعطي إسرائيل "مناخاً سياسيًا" لعمل عسكري، والقدرة على منح إسرائيل الدعم، من الولايات المتحدة وأطراف أخرى، تعتمد أيضًا على حقيقة أنه لن يكون هناك انهيار إنساني في جنوب قطاع غزة.

وتحدث مسؤولون أمريكيون خلال الأيام الأخيرة مع نظرائهم الإسرائيليين وطالبوهم "عدم الوصول الى وضع ينهار فيه جنوب غزة إنسانيا". وهذا على خلفية مطالبة إسرائيل سكان شمال القطاع الإخلاء الى جنوب غزة. المسؤولون طالبوا بالسماح لسكان شمال غزة الانتقال الى الجنوب. في إسرائيل يستندون إلى فكرة بأنه في حال استجاب السكان لطلب الجيش الإسرائيلي الانتقال الى الجنوب، فإنه سيكون بإمكانهم الحصول هناك على مساعدات إنسانية أساسية.