وزيرالمالية الإسرائيلي عن هجوم حماس :"فشلنا بحماية مواطنينا أتحمل المسؤولية"

بتسلئيل سموتريش يعلن خلال كلمه له عن تحمل مسؤولية هجوم حماس المروع في غلاف غزة والفشل بحماية المواطنين

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش في كلمة له خلال جلسة الكابينيت الاجتماعي الاقتصادي عن تحمل مسؤولية وقوع الهجوم الدامي والمروع الذي وقع بلدات غلاف غزة السبت الماضي وفشل حماية المواطنين حيث أدى الهجوم الى مقتل 1400 إسرائيلي وإصابة أكثر من 2700 شخص.

وقال سموتريش :"أنا أتحمل المسؤولية، المسؤولية عما جرى والمسؤولية عما سيأتي. نحن نمر بفترة صعبة جدا تمر على كل مواطني إسرائيل. المذبحة التي ألمت بنا كانت الأكثر ترويعا التي شهدتها دولة إسرائيل. قسوة لا يمكن تصورها والتي لم يشهدها العالم منذ المحرقة. علينا أن نعترف بصدق وألم- فشلنا بحماية أمن مواطنينا".

وأضاف سموتريش إنه "منذ بداية الصهيونية والتجدد اليهودي في إرض إسرائيل لم نصل الى هذه الأبعاد الضخمة والمؤلمة, هذه القسوة التي لا يمكن تصورها والتي لم يراها العالم منذ سنوات طويلة منذ فترة المحرقة".

وتابع كلامه قائلاً: "علينا أن نعترف بصدق وألم وبرأس منحني أننا، قيادة الدولة والجهاز الأمني، فشلنا في الحفاظ على أمن مواطنينا. لقد فشلنا في الوفاء بالعقد غير المكتوب، الأول بين الدولة ومواطنيها.. عقد كتب بالدم وأصبح الآن ملطخاً بالدم".