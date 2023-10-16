تغطية متواصلة: صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب والقدس وحماس تحتجز 199 رهينة في قلب غزة

بدخول إسرائيل يومها العاشر للحرب، كشف الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ الأحد أن حماس خططت لمذابح المدنيين بأدق التفاصيل بإطار الهجوم الدموي الذي أسفر عن مقتل أطفال ونساء وشيوخ لتتخطى حصيلة القتلى الـ 1400 شخص

دخلت إسرائيل يومها العاشر من الحرب بعد الهجوم المشترك المفاجئ الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبرالجاري. وكشف الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ، أمس الأحد، أن "الحركة خططت لمذابح المدنيين بأدق التفاصيل، كجزء من تسللها الذي أسفر عن مقتل أطفال ونساء وشيوخ لتتخطى حصيلة القتلى الـ 1400 شخص"

ومنذ ذلك الحين، تقوم قوات الأمن الإسرائيلية بضرب عدة أهداف تعود لحماس في قطاع غزة، بما في ذلك أعضاء رفيعو المستوى في حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني، وواصلت المزيد من الضربات خلال الليل بين الأحد والاثنين. وفي الأثناء، تصاعد التوتر على الحدود الشمالية ووقع تبادل كثيف لإطلاق النار مع حزب الله في جنوب لبنان.

وبعد محاولات عديدة لتحذير سكان غزة بضرورة الإخلاء، تم إغلاق الممر الإنساني وكان الجيش الإسرائيلي يستعد للمرحلة التالية التي قد تشمل عملية برية. في غضون ذلك، أفادت التقارير أن معبر رفح مع مصر سيتم فتحه أخيرا لفترة وجيزة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية والسماح للمواطنين الأجانب بمغادرة القطاع.

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