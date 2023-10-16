تغطية متواصلة: صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب والقدس وحماس تحتجز 199 رهينة في قلب غزة
بدخول إسرائيل يومها العاشر للحرب، كشف الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ الأحد أن حماس خططت لمذابح المدنيين بأدق التفاصيل بإطار الهجوم الدموي الذي أسفر عن مقتل أطفال ونساء وشيوخ لتتخطى حصيلة القتلى الـ 1400 شخص
دخلت إسرائيل يومها العاشر من الحرب بعد الهجوم المشترك المفاجئ الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبرالجاري. وكشف الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ، أمس الأحد، أن "الحركة خططت لمذابح المدنيين بأدق التفاصيل، كجزء من تسللها الذي أسفر عن مقتل أطفال ونساء وشيوخ لتتخطى حصيلة القتلى الـ 1400 شخص"
ومنذ ذلك الحين، تقوم قوات الأمن الإسرائيلية بضرب عدة أهداف تعود لحماس في قطاع غزة، بما في ذلك أعضاء رفيعو المستوى في حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني، وواصلت المزيد من الضربات خلال الليل بين الأحد والاثنين. وفي الأثناء، تصاعد التوتر على الحدود الشمالية ووقع تبادل كثيف لإطلاق النار مع حزب الله في جنوب لبنان.
وبعد محاولات عديدة لتحذير سكان غزة بضرورة الإخلاء، تم إغلاق الممر الإنساني وكان الجيش الإسرائيلي يستعد للمرحلة التالية التي قد تشمل عملية برية. في غضون ذلك، أفادت التقارير أن معبر رفح مع مصر سيتم فتحه أخيرا لفترة وجيزة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية والسماح للمواطنين الأجانب بمغادرة القطاع.
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إطلاق نار من جنوب لبنان على مواقع للجيش الإسرائيلي
قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "قبل قليل، أطلقت رصاصة باتجاه قوة تابعة للجيش الإسرائيلي تعمل على الحدود اللبنانية. ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا. وردا على ذلك، هاجم الجيش الإسرائيلي بالمدفعية مصدر إطلاق النار في الأراضي اللبنانية"
اشتباه في عملية تسلل على حدود اللبنانية الإسرائيلية
العاهل الأردني يشدد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية والطبية بشكل فوري إلى قطاع غزة
لابيد: "من قتل هم أبناؤنا وليس أبناء العالم ومن حقنا الرد"
مصادر مصرية: القاهرة تستضيف قمة إقليمية دولية بشأن القضية الفلسطينية يوم السبت المقبل
المرصد الأورومتوسطي: "إسرائيل أسقطت على غزة ما يعادل ربع قنبلة نووية"
نتنياهو: سنواصل الحرب في الجنوب وجاهزون للحرب في الجبهة الشمالية
الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء نتنياهو يلقيان كلمة في افتتاح الدورة الشتوية للكنيست
أعلن أحد الناطقين باسم الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيجري محادثات في وقت لاحق من اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ونقلت وكالات أنباء روسية عن مستشار الكرملين للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف قوله إن بوتين تحدث في وقت سابق الاثنين مع نظيرَه السوري بشار الأسد والإيراني إبراهيم رئيسي.
رئيس السلطة الفلسطينية لرئيس الورزاء البريطاني ريتشي سوناك: "يجب خلق ممرات آمنة لإدخال المواد الإغاثية لغزة"
قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي "سيعتبر القيام بزيارة إلى إسرائيل في الأيام المقبلة كدليل على التضامن"، رغم أنه لم يتم تحديد موعد في هذه المرحلة.
تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على الحدود مع لبنان
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، في تصريح لمجلة "ليكونوميست" البريطانية "ستكون هناك حاجة إلى فترة انتقالية تستسلم خلالها إسرائيل للضغوط الدولية وتسلم غزة إلى قوة حفظ السلام العربية، والتي يمكن أن تشمل أعضاء مثل مصر والمغرب والإمارات العربية المتحدة"،واشار إلى أن "هذه القوة ستقوم بتأمين المنطقة حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من السيطرة عليها" وأوضح أن هذه القوة ستقوم "بتأمين المنطقة حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من السيطرة عليها"وتابع"النتيجة المثلى، بمجرد تدهور قدرات حماس العسكرية بالقدر الكافي، هي إعادة تأسيس السلطة الفلسطينية في غزة، التي تأسست بموجب اتفاقيات أوسلو وتدير أجزاء الحكم الذاتي في الضفة الغربية".
دعا وزيرا خارجية مصر وفرنسا الاثنين الى ادخال المساعدات الى غزة وتمكين الرعايا الأجانب من مغادرة القطاع الذي يتعرض لقصف اسرائيلي مستمر.
وقالت وزيرة الخارجية الأميركية كاترين كولونا "أولئك الراغبين بمغادرة غزة يجب أن يتمكنوا من ذلك"، مضيفة "إننا نطلب من الجميع أن يتم السماح بفتح نقاط عبور" الى خارج القطاع.
ندد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الاثنين بتصرفات "غير مقبولة" شوهدت خلال التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين التي نظمت السبت في المملكة المتحدة وجرى خلالها توقيف العديد من الأشخاص.
وقال سوناك خلال زيارة لمدرسة يهودية شمال لندن إن الشرطة "تراجع لقطات لبعض الأشياء... التي تعدّ ببساطة غير مقبولة".
لأول مرة منذ بداية الحرب: نتنياهو سيتحدث مع بوتين
من المتوقع أن يجري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو محادثات اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وهذه هي المحادثة الأولى بين الزعيمين منذ بداية الحرب.
خوفا من التسلل من لبنان، صدرت تعليمات لسكان معيان باروخ بإغلاق أنفسهم في مناطق محمية
مخاوف من تسلل من لبنان إلى كيبوتس معيان باروخ في الجليل الأعلى.
وذكر المجلس الإقليمي الجليل الأعلى أنه "تم توجيه تعليمات لسكان الكيبوتس بعزل أنفسهم في المناطق المحمية".
مكتب رئيس الوزراء: إسرائيل لم توافق على تقديم أي مساعدات إنسانية لحماس
إنذار صاروخي في سديروت وبلدات جنوب إسرائيل
من المتوقع أن يصل بايدن إلى إسرائيل يوم الأربعاء
يبدو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور إسرائيل يوم الأربعاء. وأعلنت في وقت سابق أن إسرائيل تستعد لوصول بايدن نهاية الأسبوع. وإذا مضت الزيارة قدما، فمن المتوقع أن يتوجه بايدن من إسرائيل إلى مصر.