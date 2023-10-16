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الجيش الإسرائيلي ينوي استخدام نظام اعتراض الليزر لأول مرة خلال الحرب في قطاع غزة

i24NEWS

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رسم توضيحي لطائرة تنشر نظام الحماية بالليزر المضاد للصواريخ من شركة Elbit System
Courtesy/ Elbit Systemsرسم توضيحي لطائرة تنشر نظام الحماية بالليزر المضاد للصواريخ من شركة Elbit System

يرى المسؤولون في الجيش الإسرائيلي أن "هذا النظام سيغير قواعد اللعبة ضد العدو، مع التركيز على الفعالية ضد التهديدات قصيرة المدى - قذائف الهاون وغيرها، وسيكون هناك المزيد من المفاجآت على طول الطريق"

تعتزم وزارة الأمن والصناعات الأمنية اختبار مكونات معينة لنظام اعتراض الليزر، في الحرب الجارية ضد قطاع غزة في قادم الأيام، بالرغم من عدم اكتمال المنظومة للعمل التشغيلي بعد وسينطوي الأمر على بعد تجريبي، وفق النشر الأحد في موقع والا. 

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وكانت وزارة الأمن قد كشفت لأول مرة في آذار/ مارس 2022، عن صور لجهاز إرسال ليزر، وهو جزء من نظام "ماجين أور"، المعدّ لاعتراض الطائرات بدون طيار وقذائف الهاون والصواريخ بمختلف أنواعها.

ووفقا للتقرير، فقد قدر مسؤولون عسكريون أن يبدأ النظام في العمل في قطاع غزة في نهاية عام 2025، على أن يتم نشر أربعة أنظمة ليزر على الحدود اللبنانية بحلول نهاية عام 2027. 

ويرى المسؤولون في الجيش الإسرائيلي أن "هذا النظام سيغير قواعد اللعبة ضد العدو، مع التركيز على الفعالية ضد التهديدات قصيرة المدى - قذائف الهاون وغيرها، وسيكون هناك المزيد من المفاجآت على طول الطريق". 

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