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أحدث السفن الصاروخية الإسرائيلية تشارك لأول مرة في قصف قطاع غزة

i24NEWS

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إستمرار الغارات على قطاع غزة
MAHMUD HAMS / AFPإستمرار الغارات على قطاع غزة

استهدفت هذه الهجمات منشأة لإنتاج الأسلحة وموقعا سكانيا ونقطة مراقبة تابعة للقوة البحرية التابعة لحركة حماس

  شاركت أحدث سفن الصواريخ التابعة للجيش الإسرائيلي من طراز "ساعر 6"، يُطلق على إحداها "آحي عوز" والثانية "آحي ماجن" في العمليات الهجومية ضد قطاع غزة بالقصف من سطح البحر. 

واستهدفت هذه الهجمات منشأة لإنتاج الأسلحة وموقعا سكانيا ونقطة مراقبة تابعة للقوة البحرية التابعة لحركة حماس.

ووفقا لمصدر عسكري مطلع، فإن عملية تطوير السفن النموذجية "ساعر 6" والتدريبات التي أجريت في العامين الماضيين توسع نطاق القدرات التشغيلية والهجومية للبحرية والجيش الإسرائيلي. وتحمل السفن الصاروخية 18 نظامًا قتاليًا من إنتاج شركة بلو آند وايت، وهي من بين الأكثر تقدمًا في العالم، وتتمتع بقدرات إطلاق نار دقيقة.

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