أحدث السفن الصاروخية الإسرائيلية تشارك لأول مرة في قصف قطاع غزة

استهدفت هذه الهجمات منشأة لإنتاج الأسلحة وموقعا سكانيا ونقطة مراقبة تابعة للقوة البحرية التابعة لحركة حماس

شاركت أحدث سفن الصواريخ التابعة للجيش الإسرائيلي من طراز "ساعر 6"، يُطلق على إحداها "آحي عوز" والثانية "آحي ماجن" في العمليات الهجومية ضد قطاع غزة بالقصف من سطح البحر.

واستهدفت هذه الهجمات منشأة لإنتاج الأسلحة وموقعا سكانيا ونقطة مراقبة تابعة للقوة البحرية التابعة لحركة حماس.

ووفقا لمصدر عسكري مطلع، فإن عملية تطوير السفن النموذجية "ساعر 6" والتدريبات التي أجريت في العامين الماضيين توسع نطاق القدرات التشغيلية والهجومية للبحرية والجيش الإسرائيلي. وتحمل السفن الصاروخية 18 نظامًا قتاليًا من إنتاج شركة بلو آند وايت، وهي من بين الأكثر تقدمًا في العالم، وتتمتع بقدرات إطلاق نار دقيقة.