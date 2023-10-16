الرئيس الروسي سيجري مكالمات هاتفية مع نتنياهو وأبو مازن الليلة

وكان الرئيس الروسي اجرى اليوم بوقت سابق مكالمات هاتفية مع قادة مصر وسوريا وايران

لأول مرة منذ الحرب جنوب إسرائيل، سيجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم قضية الصراع-الإسرائيلي الفلسطيني مع كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن وقادة ايران سوريا ومصر، جاء هذا بحسب ما أعلنه مساعد الرئيس الروسي يوري اوشكوف، حيث قال للصحافيين :"اليوم سنجري خمس مكالمات هاتفية، لقد تحدث الرئيس بالفعل مع الرئيس السوري والرئيس الإيراني".

وبحسب ما أشار به اوشكوف فإنه خلال المكالمات الهاتفية بوتين "سيعبر عن موقفنا وسينصت الى الاعتبارات ذات الصلة لنظرائنا" وأشار اوشكوف الى موقف موسكو بخصوص الأزمة الفلسطينية- الإسرائيلية معروفة :"بشكل أساسي الآن في هذا الوضع الحالي هو وقف فوري لإطلاق النار والبدء في عملية تسوية سياسية". وقال :"يجب علينا اتخاذ خطوات فعالة وحادة لوقف التصعيد". ووفقا له فإنهم في روسيا "يعتقدون بأن هدف أي مفاوضات سلام يجب أن يكون تنفيذ صيغة حل الدولتين التي أقرتها الأمم المتحدة بإقامة الدولة الفلسطينية عاصمتها القدس الشرقية".

وأشار اوشكوف بأن بوتين :"يتابع عن قرب التصعيد غير المسبوق للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وكل المواضيع المرتبطة بالصراع هي في مركز اهتمام الرئيس".

تدخل بوتين يصل ليوم في ضل التقارير التي تصل اليوم من جهات رسمية في ايرن مفادها أن حماس مستعدة على إطلاق سراح الرهائن الذين يحتجزهم في غزة لكنه غير قادر على القيام في ذلك في ظل الضربات الإسرائيلية. وأفيد أن توسع ممكن للحرب بين إسرائيل وغزة يقترب من مرحلة اللاعودة وزمن الحلول السياسية في غزة ينتهي.ويشار الى أن بوتين الجمعة الماضية بأنه مستعد للوساطة بين إسرائيل وحماس، محذرا بنفس الوقت من عملية برية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة .