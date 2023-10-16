رئيس الشاباك عن هجوم حماس الدموي:"لم ننجح بخلق تحذيرات كافية، أتحمل المسؤولية"

رئيس الشاباك وجه رسالة الى موظفي الجهاز مؤكدا على ان "موظفي الجهاز منشغلين حاليا بالتجهز للقتال"

قال رئيس الشاباك الإسرائيلي رونين بار في أول رد له على الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس قبل عشرة أيام وفاجأ كافة الأجهزة الأمنية قبل أسبوع ونصف :"رغم سلسلة من الأنشطة التي قمنا بها،للأسف في يوم السبت لم ننجح بخلق تخذير كاف قادر على إحباط الهجوم" وأضاف :"كمن يقف على رأس المنظمة- المسؤولية عن هذا علي، سيكون هناك وقت للتحقيقات، لكننا الآن نحارب".

وكتب بار في رسالة كتبها في اليوم الثامن من القتال وأرسلها الليلة الماضية إلى موظفي الشاباك وعائلاتهم: "لقد أظهر رجالنا شجاعة وروح قتالية، وانتشرت القوات في الساحة وانتقلت من معركة إلى أخرى، في مواجهة العشرات من المخربين. لقد فقدنا عشرة من أفضل رجالنا، وأصيب الكثير منا، وفقد رجال منا أقاربهم. قصص لا حصر لها من البطولة، والسعي للتواصل دون تردد".

وأضاف بار :"جميع الموظفين وصلوا الى الوحدات، وفتحت المنظمات غير الحكومية، أقيمت طواقم خاصة، كل من حمل السلاح نزل لساحة القتال، المقاتلون يخرجون للعمل بعد الجنازة، المحققون يحضرون المعلومات الاستخباراتية من المخربين الذين القي القبض عليهم، المنسقون انتقلوا من القتال الى جمع المعلومات، المثلث الاستخباراتي منغمس لتحقيق الأهداف ويخلق استخبارات، ونحن منذ اليوم الأول للقتال أقمنا طاقم خاص، بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي للرصد، وتركيز الجهود لإعادة المختطفين والمفقودين، وأيضا طواقم خاصة مختلفة حسب أهداف القتال".

وأضاف :"نحن موجودين في حرب وليس في جولة، جولة ننهيها بصور الانتصار وبهدوء، حرب ننهيها بحسم وتغيير للوضع. لا يوجد قيود زمنية أو حدودية حتى النهاية. موظفو الجهاز منتشرين حاليا في كل البلاد وخارجها، يدافعون الى جنب الجيش الإسرائيلي والشرطة عن الحدود وينقلون المعركة بصورة تدريجية الى ساحة العدو".