الشرطة الإسرائيلية: اعتقال الفنانة دلال أبو آمنة بشبهة التحريض بزمن الحرب

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية أمس الإثنين، الفنانة المعروفة على صعيد العالم العربي ابنة الناصرة دلال أبو آمنة على خلفية نشر منشور على حسابها في الفيسبوك يقول "لا غالب إلا الله" مرفقا بعلم فلسطين، وفق ما أكدت السلطات الإسرائيلية.

ويتابع أبو آمنة على صفحات الشبكة نحو مليون معجب ما يضعها في مصاف المؤثرين اجتماعيا.

ومن المقرر أن تمثل اليوم أبو آمنة أمام المحكمة للنظر في تمديد اعتقالها أو إنهائه.