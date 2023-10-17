الشرطة الإسرائيلية: اعتقال الفنانة دلال أبو آمنة بشبهة التحريض بزمن الحرب

في أعقاب عدد من المنشورات التي نشرتها دلال أبو أمانة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي "تحدثت فيها ضد إسرائيل وأعربت عن دعمها لفلسطين"، تم استجوابها من قبل الشرطة وستعرض أمام محكمة الصلح في الناصرة

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية أمس الإثنين، الفنانة المعروفة على صعيد العالم العربي ابنة الناصرة دلال أبو آمنة على خلفية نشر منشور على حسابها في الفيسبوك يقول "لا غالب إلا الله" مرفقا بعلم فلسطين، وفق ما أكدت السلطات الإسرائيلية.

ويتابع أبو آمنة على صفحات الشبكة نحو مليون معجب ما يضعها في مصاف المؤثرين اجتماعيا.

ومن المقرر أن تمثل اليوم أبو آمنة أمام المحكمة للنظر في تمديد اعتقالها أو إنهائه.

https://twitter.com/i/web/status/1714024090405609589 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وجاء في بيان الشرطة أنه "في أعقاب عدد من المنشورات التي نشرتها دلال أبو أمانة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي "تحدثت فيها ضد إسرائيل وأعربت عن دعمها لفلسطين"، تم استجوابها من قبل الشرطة "للشبهة بسلوك قد ينتهك السلم العام وسيتم تقديمها في وقت لاحق اليوم بناء على طلب الشرطة لتمديد اعتقالها أمام محكمة الصلح في الناصرة".

ويفيد موقع والا أنه منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر، تم التعامل مع 116 معلناً مشتبهاً بجريمة التحريض من قبل الفريق الخاص للتعامل مع التحريض على الشبكة. وتم حتى الآن فتح تحقيقات ضد 65 منهم، واعتقال نحو 50 منهم. أما باقي الحالات فهي قيد التحقيق.