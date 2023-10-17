حزب الله يتبنى عملية إطلاق النار على المطلة شمال إسرائيل

منذ 7 اكتوبر اندلعت الحرب على إثر هجوم حماس الدموي على بلدات الجنوب المتاخمة لقطاع غزة، والذي خلف حصيلة دموية غير مسبوقة في تاريخ إسرائيل التي دفعت بجيشها إلى الحرب وسط إعلانها أن ما كان لن يكون

أكد الجيش الإسرائيلي أنه ضرب المنطقة في لبنان حيث تم إطلاق صواريخ مضادة للدبابات على شمال إسرائيل، الثلاثاء.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان بشأن الهجوم على البلدة الشمالية الذي أدى إلى إصابة 3 أشخاص: "إن دبابات جيش الدفاع الإسرائيلي تهاجم الآن المنطقة التي تم إطلاق النار منها في المطلة من لبنان".

وأفاد مستشفى في شمال إسرائيل بأن 3 جرحى في طريقهم للعلاج، أحدهم بحالة خطيرة. وذكر مركز زيف الطبي أنه تم إخطاره بتوقع وصول ثلاثة جرحى من هجوم صاروخي مضاد للدبابات في المطلة، بعد حادث وقع في وقت سابق من اليوم.

وفي تعقيب على الأحداث المتلاحقة إن كان على الجبهة الشمالية لإسرائيل أو في قطاع غزة حيث تدور الحرب لليوم الحادي عشر، حذر العاهل الأردني من أن الشرق الأوسط على حافة الانهيار. وأردف قائلا خلال مؤتمر صحفي في برلين: "إن استيعاب اللاجئين (من غزة) خط أحمر سواء بالنسبة للأردن أو مصر".

AP Photo/Markus Schreiber المستشار الألماني أولاف شولتز والملك عبد الله الثاني ملك الأردن في برلين، ألمانيا، 17 أكتوبر 2023

منذ 7 اكتوبر اندلعت الحرب على إثر هجوم حماس الدموي على بلدات الجنوب المتاخمة لقطاع غزة، والذي خلف حصيلة دموية غير مسبوقة في تاريخ إسرائيل التي دفعت بجيشها إلى الحرب وسط إعلانها أن ما كان لن يكون في إشارة الى القضاء هذه المرة على قاعدة حماس السياسية والعسكرية وهو ما يستلزم دخولا بريا سبقه قرار الجيش الإسرائيلي إخلاء الجزء الشمالي من قطاع غزة التي نزح عن شطرها الشمالي نحو مليون شخص.