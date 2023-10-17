الجيش الإسرائيلي والشاباك يؤكدان مقتل قيادي عسكري كبير في القسام بغارة في مخيم البريج

القيادي العسكري الكبير أيمن نوفل-قائد لواء الوسطى قتل في غارة إسرائيلية وسط قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشاباك عن تصفية القيادي في حركة حماس أيمن نوفل في هجمات للمقاتلات الحربية الإسرائيلية.

وشغل نوفل منصب قائد لواء الوسطى في قطاع غزة، والرئيس السابق للاستخبارات العسكرية في حركة حماس. ومن منطلق منصبه أدار العديد من العمليات العدائية ضد إسرائيل وقوات الأمن، وتوجيه أهداف إطلاق النار الصاروخي لحركة حماس.

في الماضي، عمل نوفل على انتاج وتطوير وسائل قتالية، وكان متورطا في عمليات عديدة، وحتى أنه كان شريكا بالتخطيط لخطف غلعاد شاليط، وكان نوفل أحد أبرز القياديين في حماس وكان مقربا من محمد ضيف.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس بوقت سابق أن أيمن نوفل- عضو المجلس العسكري العام وقائد لواء الوسطى في كتائب القسام، قتل في هجوم إسرائيلي استهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة.