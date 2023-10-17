مقتل المئات بقصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يعلن عن ثلاثة ايام حداد وتنكيس الأعلام

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 500 فلسطينيا على الأقل قتلوا في قصف على مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة اتهم الفلسطينيون إسرائيل بارتكابه، في المقابل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال بتعقيبة إن "المستشفى استهدف بإطلاق فاشل للجهاد الاسلامي"، هذا وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن ثلاثة أيام حداد وتنكيس الأعلام حدادا على القتلى في مستشفى المعمداني وباقي القتلى الفلسطينيين، وافيد ان الرئيس الفلسطيني انسحب من القمة التي ستعقد غدا في الاردن بمشاركة الرئيس بايدن.

وذكر بيان الجيش الإسرائيلي إنه :"بعد تحليل الأجهزة العملياتية للجيش الإسرائيلي نفذت رشقات للعدو تجاه إسرائيل، مرت بالقرب من المستشفى لحظة الاستهداف. ووفقا لمعلومات استخباراتية، من عدة مصادر بين يدينا فإن حركة الجهاد مسؤولة عن الاطلاق الفاشل الذي استهدف المستشفى".".

في المقابل دعت حركة حماس في الضفة الغربية الى مظاهرات وإضراب عام وتصعيد الأمور في الضفة الغربية غدا الأربعاء، في حين اندلعت اشتباكات ومواجهات بين قوات الأمن الفلسطينية ومتظاهرين في أنحاء متعددة في الضفة الغربية، وانطلقت مظاهرات حاشدة في مدن عربية..

في حين أدانت مصر بشدة "الهجوم الجوي الإسرائيلي على مستشفى في قطاع غزة" وأضافت "بأن على المجتمع الدولي الدولي التدخل لمنع وقوع تصعيد إضافي" كما ادانت السعودية "بشدة" القصف، أيضا تطرق رئيس حكومة كندا جاستن ترودو للأمر وقال إن "التقارير التي تأتي من غزة مروعة، هذا أمر مروع وغير مقبول".

وإعلن البيت الأبيض بوقت لاحق أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومع العاهل الأردني عبد الله بعد قصف مستشفى المعمدانية, جاء ذلك بعد الاعلان عن الغاء القمة الرباعية التي كانت مقررة في عمان الاربعاء بمشاركة الرئيس بايدن والسييسي وابو مازن والعاهل الاردني لمناقشة الاوضاع في غزة.