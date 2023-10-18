بايدن بعد وصوله إلى إسرائيل :"أنا هنا حتى يعرف العالم أن الولايات الى جانبكم"

وكان في استقبال الرئيس الأمريكي كل من الرئيس هرتسوغ ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن دعمه لإسرائيل في الحرب ضد حماس وقال :"جئت إلى هنا للتأكد من وجود كل ما تحتاجونه للدفاع عن أنفسكم وحتى يعرف الناس والعالم بأسره بأننا نقف مع إسرائيل، يجب التذكر أن حماس لا يمثل الشعب الفلسطيني. لقد نفذوا جرائم وفظائع داعش لم يرتكبها" وعن قصف مستشفى المعمداني في غزة قال :" : حزنت وغضبت بشأن الانفجار في مستشفى المعمداني أمس ويبدو أن الجانب الآخر وراء ذلك وليس أنتم".

رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو شكر بايدن وقال له :"أنت صديق حقيقي، وإنه لأمر كبير أن يصل صديق مثلك الى البلاد في هذا الوقت، أنا اتحدث باسم كل مواطني إسرائيل- شكرا أيها الرئيس إنك الى جانبنا".

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن صباح اليوم في زيارة سريعة الى إسرائيل على خلفية الحرب بين إسرائيل وحماس، وكان في استقباله بمطار بن غوريون الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وانطلق من هناك في طريقه الى فندق كمبينسكي في تل أبيب حيث سيجتمع هناك مع نتنياهو.

ومن المتوقع أن يجتمع بايدن مع كابينيت الحرب ومع عائلات المختطفين الإسرائيليين.، واستعدادا لزيارته نشر أكثر من 1500 ضابط شرطة في جميع أنحاء البلاد بينهم عناصر شرطة حرس الحدود، وذلك في الشوارع المؤدية الى المطار والى مدينة تل أبيب

وعلى صعيد متصل أعلنت وزارة الخارجية الأردنية الليلة عن الغاء القمة الرباعية التي كان مخطط لها الأربعاء في عمان بمشاركة الرئيس بايدن، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس.