الرئيس السيسي يحذر :"تهجير الفلسطينيين الى سيناء سيجر مصر إلى حرب مع إسرائيل"

جاءت تصريحات السيسي خلال اجتماعه مع المستشار الألماني اولاف شولتز

بعد الحرب في غزة وجنوب إسرائيل ونزوح الفلسطينيين في قطاع غزة جنوبا، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بيانا الى الأمة العربية محذرا فيه إسرائيل معتبرا بأن "تهجير الفلسطينيين الى سيناء سيقود الى مصر الى حرب مع إسرائيل"، ويشار الى أن تصريحاته جاءت خلال اجتماع مع المستشار الألماني اولاف شولتز.

وقال السيسي إن :"نزوح الفلسطينيين من غزة إلى مصر سيعقبه نزوح للفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن" وأضاف السيسي :"نحن نرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، ما سيحدث الآن في غزة هو محاولة لدفع مدنيين للبحث عن لجوء والهجرة إلى مصر".

وأضاف السيسي إن "للموضوع الفلسطيني يوجد تأثير كبير جدا على الأمن والاستقرار" وأضاف :"على مدار سنوات دعمنا إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح. ملايين المصريين مستعدون للتظاهر رفضا لفكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، لن نسمح بالقضاء على القضية الفلسطينية، وما يحدث في غزة ليس عمل ضد حماس، انما لدفع السكان للمغادرة".

وأضاف الرئيس المصري :" ؟ نحن لا نريد بأن تتحول سيناء الى قاعدة لانطلاق العمليات المسلحة ضد إسرائيل وفي هذه الحالة سيكون من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها وعن أمنها القومي وتقوم بتوجيه ضربات للأراضي المصرية. مواصلة العمليات العسكرية الحالية في غزة سيكون لها عواقب قد تخرج عن السيطرة وتهدد توسيع الصراع".

وأضاف السيسي: "مصر دولة كبيرة حرصت على السلام بإخلاص وبالتالي لا يجب تبديد استثمارنا بالسلام عبر طرح فكرة غير قابلة للتنفيذ" وأضاف السيسي قائلًا: "إذا كان هناك فكرة للتهجير توجد صحراء النقب في إسرائيل" وقال إنه من الممكن نقل الفلسطينيين إليها حتى تنتهي إسرائيل من مهمتها المُعلنة في محاربة المسلحين في القطاع واعادتهم متى تشاء.

وصدرت الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع المستشار الألماني اولاف شولتز والذي يزور مصر والذي عبر عن دعمه للجهود التي تبذلها مصر للوساطة وقال :"سوية ، نحن نريد العمل للتخفيف من العواقب الفظيعة للحرب".