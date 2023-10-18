المتحدث العسكري الإسرائيلي يعقب على "مجزرة" المستشفى المعمداني

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يتهم حركة الجهاد بارتكاب "المجزرة" وان الانفجار وقع بسبب إطلاق فاشل

رفض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري التهم الموجهة الى إسرائيل والجيش الإسرائيلي "بارتكاب المجزرة التي وقعت في المستشفى المعمداني".

واتهم هاجاري مجددا حركة الجهاد الإسلامي بقصف مستشفى معتبرا ان سقوط الضحايا جاء جراء اطلاق فاشل لصاروخ من قبل الفلسطينيين وهو أمر نفته حركة الجهاد بوقت سابق.

في مؤتمر صحفي قال المتحدث باسم الجيش إن حركة حماس "تعرف ما حصل ، لكنها تخفيه"وكرر ما أعلنه أمس بأن "صاروخا أطلق عن طريق الخطأ من قبل حركة الجهاد" هو الذي أصاب المستشفى، واتهم حماس بأنها تقوم بتضخيم أعداد القتلى. واستعرض الناطق بعض الصور الجوية التي قال إنها "تظهر عدم وقوع أي ضرر مباشر على المستشفى وإن الأضرار في منطقة وقوف السيارات، ولم يتم رصد أية أضرار على هيكل المباني المحيطة به، ما يؤكد أن ما حدث لم يكن استهدافا جويا" وأضاف :"لم نرصد أيضا حفرا أحدثتها الغارات".

وقال هاجاري إن القصف الصاروخي الجوي يحدث أضرارا أعمق، مشيرا الى أن صواريخ الجهاد أطلقت من "مكان قريب وهو الأمر الذي سبب الانفجار". وأضاف بأن حوالي "450 صاروخا أطلقت من غزة لم تصل هدفها خلال الأيام الماضية وسقطت في قطاع غزة".

حركة الجهاد نفت أن يكون أي من صواريخها قد تسبب بانفجار المستشفى، وقالت الحركة إنها لم تجر أي أنشطة في مدينة غزة أو حولها في ذلك التوقيت من مساء الثلاثاء.

وأعلن متحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة ، :" أن أكثر من 500 فلسطيني قتلوا خلال قصف إسرائيلي استهدف ساحة المستشفى الأهلي العربي المعمداني في غزة".

وأدت مجزرة المستشفى المعمداني إلى إلغاء القمة الرباعية التي كانت مقررة اليوم في الأردن بمشاركة الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالإضافة الى العاهل الأردني عبد الله الثاني.