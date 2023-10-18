الحكومة الإسرائيلية توافق على توسيع قائمة البلدات المعنية بالإخلاء مع تدهور الأوضاع الأمنية في الشمال

وافقت الحكومة الإسرائيلية اليوم (الأربعاء) على شمل عدد أكبر من البلدات الحدودية الشمالية في قائمة الإخلاء نتيجة التدهور الأمني بحيث يشمل القرار البلدات التي تبعد حتى 5 كيلومترات عن دائرة النار

وافقت الحكومة الإسرائيلية اليوم (الأربعاء) على شمل عدد أكبر من البلدات الشمالية في قائمة الإخلاء نتيجة التدهور الأمني بحيث يشمل القرار البلدات التي تبعد عن الحدود حتى 5 كيلومترات. وسيتم تكليف الجيش الإسرائيلي بعملية الإخلاء وكذلك مهمة توزيع السكان الذين تم إجلاؤهم على مرافق الاستقبال المختلفة ووفقًا لتعليمات هيئة الطوارئ الوطنية.

وبحسب النشر في معريف، سيتم تخصيص مئات الملايين من الشواقل للبرنامج، والتي ستؤخذ من حصة الأموال التي اقتطعت بإطار الاتفاقات الائتلافية. كما أفيد أن وزير الأمن ورئيس الوزراء، هما من سيعلنان عن موعد التنفيذ، الذي من المرشح ان يتم خلال 24 ساعة من صدور الأمر.

وتشمل قائمة الإخلاء كل من كريات شمونة، وايفن مناحيم، وإيلون ومتسوفا وليمان وافيريم وغرانوت وفورين وعبدون وسنير وغيرها، ومن البلدات والقرى العربية فسوطة وحرفيش والريحانية.

يأتي هذا القرار وسط استمرار القصف من جانب حزب الله حيث قررت هيئة الطوارئ الوطنية في وزارة الأمن والجيش الإسرائيلي الليلة الماضية إبعاد القاطنين على بعد كيلومترين من الحدود اللبنانية ونقلهم إلى بيوت الضيافة التي تدعمها الدولة.

وبحسب الخطة، سيتم إخلاء أكثر من 10.000 مواطن من الشمال، لفترة زمنية غير معروفة، لكن بحسب التكهنات ستصل إلى عدة أسابيع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد دانييل هاغاري، إن "جيش الدفاع الإسرائيلي منتشر بقوة ومستعد في الشمال". لقد قمنا أيضًا بزيادة قواتنا ونرد بشكل عدواني على أي نشاط ضدنا بطريقة حازمة."

ويتواصل التصعيد من خلال إطلاق القذائف من جنوب لبنان باتجاه مواقع وقواعد عسكرية إسرائيلية ليتم الرد واحدة بواحدة، قصف يقابله قصف، واستهداف يقابله استهداف، وسط سقوط قتلى في الجانب اللبناني، وتخشى إسرائيل من توسيع رقعة الاشتباكات على ما أفاد مراسلنا من الميدان أدهم حبيب الله.

وضرب الجيش الإسرائيلي موقعًا عسكريًا أُطلق منه صاروخ مضاد للدبابات بالقرب من المطلة، الأربعاء. كما تم إطلاق نار باتجاه مزارع شبعا أو هار دوف. ورد جنود الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار. ودوت صافرات الإنذار في كريات شمونا والبلدات الشمالية تحت تهديد القصف الصاروخي.