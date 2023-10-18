بايدن: "سأطلب مساعدات غير مسبوقة لإسرائيل وسيتم تحويل 100 مليون دولار إلى غزة والسلطة الفلسطينية"

إن الهجوم الإرهابي الذي تعرضتم له ألحق بكم الشعور نفسه الذي شعرنا به نحن الأمريكيون في 11 ايلول. الغضب والحزن والأسى - نحن نتفهمكم. ونعلم أيضًا أنه يجب تحقيق العدالة وسنتأكد من أن ذلك قد تم فعلا

بعد زيارة تاريخية خاطفة، ألقى الرئيس الأميركي جو بايدن الذي زار إسرائيل في وقت غير اعتيادي تعيش البلاد فيه أوقاتا غير مسبوقة من التوتر وسط حرب في الجنوب قد يطول أمدها ومناوشات في الشمال قد تنفتح على جبهة حرب، كلمة طغى عليها موضوع واحد بارز هو الهجوم الدموي الذي نفذته حماس في السابع من اكتوبر الجاري، لكنه ضمّن كلمته أيضا رؤية للخروج من الأزمة وسط التأكيد الجارف على وقوف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل.

وقال بايدن: “7 أكتوبر، اليوم المقدس عند اليهود، أصبح الأكثر دموية للشعب اليهودي منذ المحرقة؛ وكان العالم يتفرج حينها ولم يتكلم. لكننا لن نقف مكتوفي الأيدي مرة أخرى، لا اليوم، ولا غدًا، ولن نقف كذلك أبدًا".

وأضاف الرئيس أيضًا أن "لأولئك المعذبين جراء عدم معرفة مصير أحبائهم أقول - أنتم لستم وحدكم. نحن نبذل كل ما في وسعنا لإعادة الرهائن إلى وطنهم. كرئيس للولايات المتحدة، لا أولوية لدي فوق هذه الأولوية."

"إن الهجوم الإرهابي الذي تعرضتم له ألحق بكم الشعور نفسه الذي شعرنا به نحن الأمريكيون في 11 ايلول / سبتمبر. الغضب والحزن والأسى - نحن نتفهمكم. ونعلم أيضًا أنه يجب تحقيق العدالة وسنتأكد من أن ذلك قد تم فعلا.

أنا أول رئيس أمريكي يزور إسرائيل أثناء الحرب. جئت إلى هنا لأفكر إلى أين نحن ذاهبون، وما هي الأهداف الإستراتيجية وماذا نريد تحقيقه. ومن المهم أن نتذكر أن حماس لا تمثل "الشعب الفلسطيني – هي تستخدمهم كدرع بشري. يعاني الشعب الفلسطيني بشدة في ظل حكم حماس ولديه أيضًا مئات القتلى. والولايات المتحدة تدين بلا شك قتل جميع المدنيين".

وتابع بايدن "إن إسرائيل معجزة. إنها تمثل انتصار الرؤية والتضحية. نسقط ونقوم من جديد. كما أننا من قلب الخسارة والمأساة نتذكر من نحن - بشر خلقوا على صورة الله. كل هذا يريد الإرهابيون تدميره، لأنهم يأتون من الظلام. لكن إسرائيل ليست كذلك.

"على الرغم من كل الصعوبات، يجب علينا أن نسعى جاهدين للتوصل إلى السلام، حتى يتمكن الشعب اليهودي والشعب الفلسطيني من "العيش جنباً إلى جنب في سلام. لن ينتصر الإرهاب، بل الحرية ستنتصر. إسرائيل ليست وحدها، فالولايات المتحدة ستظل إلى جانبها دائماً".

Courtesy: Shachar Yurman وزير الأمن يوآف غالانت ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يلتقيان بالرئيس الأمريكي جو بايدن في 18 أكتوبر 2023

بايدن استحضر في كلمته أقوال رئيسة الوزراء الإسرائيلية المقرونة مع حرب الغفران أو حرب أكتوبر، حيث قال إن غولدا قالت له في ذلك الوقت إن الشعب اليهودي لديه سلاح سري، وليس لديه مكان آخر يذهب إليه. وأضاف: "اليوم أقول إن الولايات المتحدة لن تترك إسرائيل أبدًا".

وقال بايدن أيضا في ختام زيارته: "سأطلب تحويلاً غير مسبوق للمساعدات لإسرائيل، وسيتم تحويل 100 مليون دولار إلى غزة والسلطة الفلسطينية".