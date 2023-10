المبعوث الأممي وينسلاند يطالب بإجراء تحقيق في الانفجار الكارثي بالمستشفى المعمداني في غزة

لجأت الولايات المتحدة الى استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية يهدف إلى توفير المساعدات الأساسية للملايين في غزة، وفق النشر في واينت.

وبينما صوتت 12 دولة، من بينها الصين وفرنسا، لصالح مشروع الاقتراح الذي أعدته البرازيل، فقد اعترضت روسيا وبريطانيا، أضف إلى الولايات المتحدة التي استخدمت حق النقض الذي تتمتع به بحكم كونها واحدة من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.

وحاولت روسيا إدخال تعديلين على الاقتراح البرازيلي: الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، ووقف الهجمات ضد المدنيين. وتم رفض الطلب الروسي.

وعقبت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد على استخدام الفيتو الأميركي بالقول: "هذا القرار لم يذكر حق إسرائيل في الدفاع عن النفس". وهو الأمر نفسه الذي دعا بريطانيا الى الاعتراض بحسب السفيرة البريطانية باربرا وودوورد التي أضافت أن فوق ذلك لم يذكر القرار البرازيلي استخدام حماس للمدنيين لديها كدروع بشرية.

مثل وودوورد قالت توماس غرينفلد إن بلادها ستواصل العمل بشكل وثيق مع جميع أعضاء المجلس بشأن الأزمة - "سنواصل التأكيد على ضرورة حماية المدنيين، بما في ذلك العاملين في مجال الإعلام والمجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة."

وقال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط تور وينسلاند، الذي تحدث من قطر: "إن هذه واحدة من أصعب اللحظات التي واجهها الشعب الإسرائيلي والشعب الفلسطيني خلال الـ 75 عامًا الماضية. وأضاف "المجزرة وأعمال العنف والإرهاب الدنيئة التي ارتكبتها حماس ضد الإسرائيليين في 7 أكتوبر محفورة في ذاكرتنا الجماعية. قُتلت عائلات بأكملها. وتم اختطاف النساء والأطفال إلى قطاع غزة وما زالوا محتجزين هناك. حتى يومنا هذا، لا يوجد أي مبرر أو عذر لمثل هذه الأعمال الإرهابية، وأنا أدينها بشدة".

ولم يسلّم وينسلاند على ما يبدو بالأدلة التي سلمها الجيش الإسرائيلي حول مسؤولية الجهاد الإسلامي عن سقوط الصاروخ عرضا فوق المستشفى الأهلي، بل أشار إلى أن "ظروف الكارثة والمسؤولية عنها بحاجة إلى توضيح، ولا بد من إجراء تحقيق كامل وموسع في الحقائق. لكن نتيجة كل هذا واضحة للغاية، إنها مأساة فظيعة".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن الذي وصل إسرائيل اليوم الأربعاء في زيارة تضامن أكد أن البيانات والأدلة المتوفرة تشير إلى أن المسؤول عن سقوط الصاروخ على مستشفى المعمداني في غزة هو الجانب الآخر وليس إسرائيل.

من جانبه، وجه وزير الخارجية إيلي كوهين رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كتب فيها: “في ضوء الأدلة القاطعة التي نشرتها إسرائيل بشأن مسؤولية الجهاد الإسلامي عن الانفجار الذي وقع في مستشفى الأهالي في غزة، أطلب منك أن تعلن علنا أن "المنظمات الإرهابية الفلسطينية في غزة هي المسؤولة عن هذه المأساة. وكما تعلم، فقد أصابت عملية الإطلاق الفاشلة لحركة الجهاد الإسلامي المستشفى، ومن ثم قررت حماس أن تبدأ حملة إعلامية دولية لإخفاء الحقيقة وإلقاء اللوم على إسرائيل".

وحذر كوهين الأمين العام للأمم المتحدة من أن "مصداقية الأمم المتحدة ونزاهتها في خطر، ونتوقع منك أن تتحدث علانية وتدين الجهاد الإسلامي على هذه الجريمة. كما أطلب منك التأكد من أن مسؤولي الأمم المتحدة يعبرون عن أنفسهم بنفس الطريقة تجاه مسؤولية الجهاد الإسلامي في كلماتهم في مجلس الأمن اليوم".