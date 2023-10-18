الجيش الإسرائيلي: خلايا حماس لا تزال مختبئة في منطقة النقب بانتظار الهجوم

بينما استعاد الجيش السيطرة الكاملة على منطقة حدود غزة في غضون أسبوع بعد الهجوم، يكشف تقييم أخير عن قلق الجيش من صدور تعليمات لبعض المسلحين بالبقاء مختبئين إلى حين صدور تعليمات بالهجوم

أفاد الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء أن خلايا حماس لا تزال موجودة في جنوب البلاد. ويقدر الجيش الإسرائيلي أن ما بين 1500 إلى 2000 مسلح دخلوا إسرائيل خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وبينما قُتل العديد منهم أو تمكنوا من العودة إلى غزة، واستعاد الجيش السيطرة الكاملة على منطقة حدود غزة في غضون أسبوع بعد الهجوم، يكشف التقييم الأخير عن قلق الجيش من صدور تعليمات لبعض المسلحين بالبقاء مختبئين بهدف ارتكاب هجمات مستقبلية.

Chaim Goldberg/Flash90 جنود إسرائيليون يحيطون بالدمار الذي خلفه مسلحو حماس في كيبوتس كفار عزة، بالقرب من الحدود مع غزة، جنوب إسرائيل.

ووفقا لتقرير الجيش الإسرائيلي، يعتقد أن الإرهابيين المتبقين يختبئون في صحراء النقب. وقال الجيش الإسرائيلي أيضا إن هناك مخاوف من تزايد خطر الهجوم على الحدود المصرية.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أيضًا أن إسرائيل ألقت القبض على 120 مسلحا على صلة بهجمات 7 أكتوبر. وبحسب ما ورد يتم احتجازهم في مناطق شديدة الحراسة ويتم استجوابهم لجمع المعلومات الاستخبارية. وتلقى العديد من المهاجمين العلاج الطبي في المستشفيات الإسرائيلية، إلى جانب ضحاياهم، مما أثار ضجة عامة في البلاد.

ويأتي هذا الإعلان بعد 11 يومًا من بدء الحرب الإسرائيلية ضد حماس، بينما لا يزال ما لا يقل عن 199 إسرائيليًا محتجزين كرهائن في غزة. وأفادت في الوقت نفسه تقارير أن الجيش الإسرائيلي يستعد لهجوم بري واسع النطاق في قطاع غزة.