تغطية متواصلة: رئيس الوزراء البريطاني سوناك يصل في رحلة تضامن إلى إسرائيل والولايات المتحدة ترسل سفينة إضافية
تتواصل غارات الجيش الإسرائيلي ضد أهداف عسكرية تابعة لحماس في قطاع غزة، بينما تواصل الفرق الإسرائيلية تحديد هوية الضحايا وإخطار عائلات الـ 1400 الذين قتلوا بوحشية
دخلت إسرائيل يومها الثالث عشر من الحرب بعد الهجوم المشترك المفاجئ لحماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول. وسيطر على المشهد احتدام الجبهة الشمالية في تصعيد قاده حزب الله ما دفع الجيش الإسرائيلي خلال الليل إلى ضرب أهداف للمنظمة من بينها موقع مراقبة باتجاه البحر الذي انطلقت منه نيران مضادة للدبابات باتجاه رأس الناقورة الإسرائيلية أمس.
تدهور الأوضاع عند الحدود الشمالية يأتي على الرغم من الجهود الدبلوماسية التي قادتها واشنطن، وتحذيرات الرئيس الأمريكي جو بايدن لأطراف أخرى من التدخل في الحرب، وكذلك على خلفية زيارة بايدن التضامنية التاريخية الخاطفة لإسرائيل وسط الحرب.
وواصل زعماء العالم رحلات التضامن، حيث وصلت حاكمة نيويورك كاثي هوتشول يوم الأربعاء ومن المتوقع أن يصل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في وقت لاحق يوم الخميس. وسيلقي الرئيس الأمريكي جو بايدن كلمة أيضا أمام بلاده بعد زيارته التاريخية لإسرائيل.
في أعقاب انفجار وقع في مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وأدى إلى سقوط مئات الضحايا، أجرى الجيش الإسرائيلي تحقيقاً شاملاً وخلص إلى أن الحادث كان بمثابة إطلاق صاروخي فاشل من قبل حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية. وتوصل البنتاغون الأمريكي في وقت لاحق إلى نفس النتيجة، في حين تتفاعل غضبا تبعات هذا الانفجار في الشارع العربي والإسلامي في العديد من الدول حول العالم.
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تقارير من غزة: مقتل قائد الأمن الداخلي لحركة حماس بغارة جوية
أكدت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الخميس، مقتل جهاد محيسن قائد قوات الأمن الوطني وأفراد عائلته في غارة إسرائيلية بغزة، حسبما أفادة قناة العربية في خبر عاجل منذ قليل.
بعد هدوء دام 15 ساعة: صفارات الإنذار تدوي في أشكلون بالقرب من الحدود مع غزة
الرئيس المصري يستقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الخميس في قمة
من المقرر عقد قمة ثنائية الخميس بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في القاهرة، حسبما أعلنت الرئاسة المصرية على لسان المتحدث باسمها أحمد فهمي على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.
كما أعلنت وكالة الأنباء الأردنية عن "زيارة قصيرة إلى مصر" سيقوم بها الملك عبد الله الثاني "لبحث سبل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة".
تقرير: قذائف من لبنان تصيب منزلاً في شمال إسرائيل
بعد الإبلاغ عن إطلاق نار مضاد للدبابات في منطقة المنارة، قبل قليل، تم رصد صاروخين انطلقا من الأراضي اللبنانية، دون وقوع إصابات.
تقرير أولي: الجيش الإسرائيلي يرد على النيران بعد هجمات بقذائف الهاون المضادة للدبابات على شمال إسرائيل
الجيش الإسرائيلي: أطلق قبل قليل صاروخ مضاد للدبابات في منطقة المنارة على الحدود اللبنانية
لابيد للصحفيين الأجانب: بنشر أكاذيب حماس فإنكم تخدمون الشر
تحدث زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس الوزراء السابق، يائير لابيد، إلى صحفيين أجانب يوم الخميس، معلقًا على الجهود الدعائية الأخيرة التي قامت بها حركة حماس، والتي قامت فيها المنظمة بتضليل العالم عن عمد بشأن الانفجار الكارثي في مستشفى المعمداني في غزة.
وقال لابيد للصحفيين الأجانب: "سياسة حماس تكذب، فهي تقتل أطفالنا وتقول إن هذا خطأنا، وتقتل أطفالها وتقول إنه خطأنا".
وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية: "لم يكن هناك استغلال أكثر سخرية وفظاعة لحرية التعبير لنشر الأكاذيب، فقد اتضح أنكم تخدمون الشر".
حاكمة نيويورك تزور حائط المبكى في القدس للمشاركة في "صلاة من أجل سلامة الأسرى والمخطوفين"
في إطار زيارتها التضامنية لإسرائيل في ظل الحرب، قصدت حاكمة نيويورك كاثي هوكول، صباح اليوم (الخميس)، موقع الحائط الغربي/ حائط المبكى في مدينة القدس، للمشاركة في الصلاة من أجل سلامة الرهائن المحتجزين لدى حماس.
وكان في استقبالها حاخام حائط المبكى والأماكن المقدسة الحاخام شموئيل رابينوفيتش شليتا الذي شرح لها أهمية المكان المقدس للشعب اليهودي كمصدر للصلاة والأمل والمصالحة للشعب اليهودي على مر الأجيال لا سيما في مثل هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها شعب إسرائيل هذه الأيام.
وقالت الحاكمة كاثي هوكول خلال زيارتها للحائط الغربي: "لقد جئت إلى هنا لأنقل رسالة مفادها أن سكان نيويورك والولايات المتحدة سيكونون جميعًا مع إسرائيل. الآن وفي المستقبل. أعتقد أن الخير سينتصر، لأنه يجب ألا ندع الشر ينتصر. جئت لأصلي في هذا المكان المقدس من أجل السلام والأمان ومن أجل عودة الأسرى والمختطفين. أتمنى أن أزور هذا المكان مرة أخرى بعد الانتصار".
الرئيس يتسحاك هرتسوغ يجتمع في القدس مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك
الناطق العسكري الإسرائيلي دانييل هاغاري: منطقة غلاف غزة الحدودية لا تزال تعتبر منطقة حرب نشطة ولم تنته فيها بالكامل أعمال التطهير
وقال هاغاري خلال مؤتمر صحفي صباح الخميس: "لقد قبضنا بالأمس على إرهابي منهك وهو في طريق عودته إلى غزة" مؤكدا مخاوف سابقة بأن "منطقة غلاف غزة الحدودية لا تزال تعتبر منطقة حرب نشطة ولم تنته بالكامل أعمال التطهير في المنطقة".
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يهبط في إسرائيل في زيارة تضامن وسط حرب في قطاع غزة تؤثر ارتداداتها على الجبهة الشمالية
قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك فور وصوله إلى إسرائيل صباح اليوم الخميس: "قبل كل شيء، أنا هنا للتعبير عن تضامني مع شعب إسرائيل. لقد تعرضتم لعمل إرهابي فظيع وأريدكم أن تعلموا أنني وبريطانيا نقف إلى جانبكم".
وكتب في منشور على منصة اكس (تويتر سابقا): "أنا في إسرائيل، أمة في حزن. إنني أحزن معكم وأقف معكم ضد شر الإرهاب. اليوم ودائما. تضامن
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الولايات المتحدة تدفع إلى المنطقة بسفينة يو إس إس ماونت ويتني لعمليات الكوماندوز
أرسلت الولايات المتحدة في إطار تعهدها تقديم الدعم اللازم لإسرائيل في حربها ضد حماس التي قد تنفتح على جبهات إضافية، سفينة القيادة والسيطرة يو إس إس ماونت ويتني لعمليات الكوماندوز، ومن المقرر أن تصل السفينة إلى المنطقة في الأيام المقبلة.
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تقرير: اغتيال أرملة الرنتيسي وأول امرأة في المكتب السياسي لحركة حماس في غزة بغارة جوية فجر الخميس
أشارت مصادر فلسطينية إلى اغتيال إسرائيل لعضو المكتب السياسي لحركة حماس جميلة الشنطي، في غارة جوية على قطاع غزة فجر اليوم الخميس. ويفيد موقع معا أن الدكتورة الشنطي هي عضوة المكتب السياسي لحماس وأرملة الشهيد عبد العزيز الرنتيسي أحد مؤسسي حركة حماس. كانت عضواً في المجلس التشريعي وأول امرأة في المكتب السياسي لحركة حماس في غزة.
وزير الخارجية الروسي يعتبر الاتهامات الموجهة لإيران "استفزازات ويقول: الحرب في غزة قد تتوسع
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن "هناك فرصة جدية لأن تصبح الحرب في غزة إقليمية"، وأن روسيا تناقش القضية مع تركيا، على ما ذكرت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية. ونقلت الوكالة عى لسان لافروف قوله إن "محاولات إلقاء اللوم على إيران في الأزمة في غزة هي استفزازات".
الجيش الإسرائيلي يواصل القصف في غزة ويقضي على القيادي في "لجان المقاومة" برفح رأفت حسين أبو هلال في غارة جوية
يواصل الجيش الإسرائيلي الهجمات، بصورة متواصلة في جميع أنحاء قطاع غزة. وبتوجيه من الشاباك قام سلاح الحو الإسرائيلي خلال اليوم الفائت، بتدمير المئات من البنى التحتية التابعة لحماس، وتم مهاجمة العشرات منها في حي الشجاعية. وتشمل مئات البنى التحتية التي تعرضت للهجوم مواقع إطلاق صواريخ مضادة للدبابات، وممرات أنفاق، وبنى تحتية استخباراتية، ومقار العمليات والمقرات الأخرى.
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وأفاد الجيش الإسرائيلي بقضائه على القيادي في ما يعرف بـ "لجان المقاومة" في رفح، رأفت حسين أبو هلال في غارة جوية.
بايدن: مصر ستفتح معبر رفح لمرور ما يصل إلى 20 شاحنة مساعدات لغزة
قال بايدن للصحافيين بعد اتصاله هاتفياً بنظيره المصري من على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من زيارة تضامنية لإسرائيل بعد هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر إنّ السيسي "وافق... على السماح بمرور ما يصل إلى 20 شاحنة كبداية"، على ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.
وأضاف أنّ هذه الشاحنات لن تعبر على الأرجح قبل الجمعة لأنّ الطريق حول المعبر يحتاج لتصليحات. وقال "عليهم أن يردموا الحفر حتى تتمكّن هذه الشاحنات من المرور"، مشيراً إلى أنّ إصلاح الطريق سيتمّ الخميس وسيستغرق "حوالي ثماني ساعات".
الجيش الإسرائيلي يشن غارات على أهداف عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان خلال الليل
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه هاجم أهدافا عسكرية تابعة لمنظمة حزب الله في المنطقة الحدودية مع لبنان.
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جنرال إيراني يزعم أن هجوم حماس دمر محادثات التطبيع الإسرائيلية
زعم نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، الجنرال علي فدوي، أن هجوم حماس دمر محادثات التطبيع الإسرائيلية مع الدول العربية المجاورة. وقال جنرال الحرس الثوري الإيراني في بيان نشرته وكالة أنباء فارس إن “تطبيع السعودية وبعض الدول العربية (مع إسرائيل) كان مؤامرة أمريكية”.
"لقد عملوا على ذلك لعدة سنوات ووصلوا إلى نقطة معينة. لكن الأقصى دمره. والآن اتخذت الدول مواقف ضد النظام الصهيوني" قال فدوي.
شي يقول إنه سيعمل مع مصر للمساعدة في استقرار الشرق الأوسط
قال الرئيس الصيني شي جين بينغ لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال اجتماع في بكين، بحسب ما نقلته قناة CCTV الحكومية، إن “الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع مصر … وضخ المزيد من اليقين والاستقرار في المنطقة والعالم”.