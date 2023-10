رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يهبط في إسرائيل في زيارة تضامن وسط حرب في قطاع غزة تؤثر ارتداداتها على الجبهة الشمالية

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك فور وصوله إلى إسرائيل صباح اليوم الخميس: "قبل كل شيء، أنا هنا للتعبير عن تضامني مع شعب إسرائيل. لقد تعرضتم لعمل إرهابي فظيع وأريدكم أن تعلموا أنني وبريطانيا نقف إلى جانبكم".

وكتب في منشور على منصة اكس (تويتر سابقا): "أنا في إسرائيل، أمة في حزن. إنني أحزن معكم وأقف معكم ضد شر الإرهاب. اليوم ودائما. تضامن