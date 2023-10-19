تتواصل غارات الجيش الإسرائيلي ضد أهداف عسكرية تابعة لحماس في قطاع غزة، بينما تواصل الفرق الإسرائيلية تحديد هوية الضحايا وإخطار عائلات الـ 1400 الذين قتلوا بوحشية

دخلت إسرائيل يومها الثالث عشر من الحرب بعد الهجوم المشترك المفاجئ لحماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول. وسيطر على المشهد احتدام الجبهة الشمالية في تصعيد قاده حزب الله ما دفع الجيش الإسرائيلي خلال الليل إلى ضرب أهداف للمنظمة من بينها موقع مراقبة باتجاه البحر الذي انطلقت منه نيران مضادة للدبابات باتجاه رأس الناقورة الإسرائيلية أمس.

تدهور الأوضاع عند الحدود الشمالية يأتي على الرغم من الجهود الدبلوماسية التي قادتها واشنطن، وتحذيرات الرئيس الأمريكي جو بايدن لأطراف أخرى من التدخل في الحرب، وكذلك على خلفية زيارة بايدن التضامنية التاريخية الخاطفة لإسرائيل وسط الحرب.

وواصل زعماء العالم رحلات التضامن، حيث وصلت حاكمة نيويورك كاثي هوتشول يوم الأربعاء ومن المتوقع أن يصل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في وقت لاحق يوم الخميس. وسيلقي الرئيس الأمريكي جو بايدن كلمة أيضا أمام بلاده بعد زيارته التاريخية لإسرائيل.

في أعقاب انفجار وقع في مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وأدى إلى سقوط مئات الضحايا، أجرى الجيش الإسرائيلي تحقيقاً شاملاً وخلص إلى أن الحادث كان بمثابة إطلاق صاروخي فاشل من قبل حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية. وتوصل البنتاغون الأمريكي في وقت لاحق إلى نفس النتيجة، في حين تتفاعل غضبا تبعات هذا الانفجار في الشارع العربي والإسلامي في العديد من الدول حول العالم.

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