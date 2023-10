الولايات المتحدة تعلن عن التوصل إلى اتفاق بتقديم مساعدات لغزة بمساعدة الرئيس المصري

ذكر الرئيس الأمريكي أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "يستحق بعض التقدير الحقيقي لأنه كان متعاونا". وأضاف أنه قد يكون هناك المزيد من المساعدات المتفق عليها في المستقبل

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء أنه توصل إلى اتفاق مع مصر لفتح معبر رفح، مما يسمح لـ 20 شاحنة بتوصيل الإمدادات الإنسانية الأساسية إلى جنوب غزة.

بايدن الذي جاء إلى إسرائيل أمس في زيارة تضامنية، وضع مسبقا على أجندته موضوع المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، وأوضح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أهمية التمييز بين العزل الفارين من الحرب وبين الفصائل الفلسطينية المستهدفة منذ اندلاع الحرب غداة أعنف هجوم لحماس داخل الأراضي الإسرائيلية.

وذكر الرئيس الأمريكي أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "يستحق بعض التقدير الحقيقي لأنه كان متعاونا". وأضاف أنه قد يكون هناك المزيد من المساعدات المتفق عليها في المستقبل.

وأضاف بايدن على حسابه على موقع إكس (تويتر سابقا) أن هذا التعاون سيساعد في "الحفاظ على الاستقرار في المنطقة ومنع التصعيد وتهيئة الظروف للسلام الدائم".

https://twitter.com/i/web/status/1714792928730579043 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ولم يتم تقديم جدول زمني محدد لتقديم المساعدات. ومع ذلك، قد تبدأ الإمدادات الإنسانية يوم الجمعة.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيسمح بدخول الإمدادات الغذائية والأدوية. وفي وقت سابق، قصفت إسرائيل معبر رفح كجزء من الحصار المفروض على قطاع غزة ردا على الهجوم الدموي المفاجئ الذي شنته حماس.

وتعهد الرئيس الأمريكي بمواصلة مساعدة إسرائيل في المجال الأمني. ووعد بأنه "سيطلب من الكونجرس قدرًا غير مسبوق من الدعم لإسرائيل، حتى نتمكن من الحفاظ على أمن إسرائيل قويًا".

(AP Photo/Evan Vucci) الرئيس الأمريكي جو بايدن يعانق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد وصوله إلى مطار بن غوريون الدولي في إسرائيل.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلن بايدن عن حزمة مساعدات بقيمة 100 مليون دولار لغزة والضفة الغربية. وشدد في منشوره على منصة X على أنه ستكون هناك "آليات قائمة حتى تصل هذه المساعدات إلى المحتاجين - وليس حماس أو الجماعات الإرهابية".

https://twitter.com/i/web/status/1714659096735981617 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

خلال زيارته التضامنية إلى إسرائيل، قارن بايدن هجوم حماس على إسرائيل بهجمات 11 سبتمبر/أيلول. وقال: "الصدمة والألم والغضب الذي يستهلك كل شيء. لا يمكنك أن تنظر إلى ما حدث هنا لأمهاتك وآبائك وأجدادك وأبنائك وبناتك وحتى الأطفال الصغار ولا تصرخ من أجل العدالة”.

“وُلدت دولة إسرائيل لتكون مكانًا آمنًا للشعب اليهودي. في حين أن الأمر قد لا يبدو بهذه الطريقة اليوم… يجب أن تكون إسرائيل مرة أخرى مكانًا آمنًا للشعب اليهودي”.