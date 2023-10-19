بعد طول ترقب لمصير فتاة 12 ربيعا اشتهرت من خلال عشقها لهاري بوتر: وجدت ميتة مع جدتها

أصبحت نويا واحدة من الوجوه الأكثر شهرة بين ضحايا هجمة حماس بعد أن أعادت الكاتبة البريطانية ج.ك. رولينج نشر منشور يسلط الضوء على محنة الفتاة التي كانت من كبار المعجبين بهاري بوتر

أكد مسؤولون إسرائيليون أنه تم العثور على جثتي نويا دان، وهي فتاة مصابة بالتوحد تبلغ من العمر 12 عاما وجدتها كارميلا البالغة من العمر 80 عاما، بعد 13 يوما من المذبحة التي اقترفتها حماس بحق المدنيين في البلدات المتاخمة لقطاع غزة. وكان يُعتقد في البداية أن الاثنين وقعتا في أسر حماس في غزة.

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أصبحت نويا واحدة من الوجوه الأكثر شهرة بين ضحايا هجمة حماس الإسرائيليين بعد أن أعادت الكاتبة البريطانية ج.ك. رولينج نشر منشور يسلط الضوء على محنة الفتاة، التي كانت من كبار المعجبين بهاري بوتر.

https://twitter.com/i/web/status/1713517847412941162 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وجاء في الرسالة المنشورة على الحساب الرسمي لدولة إسرائيل على موقع X: "نشعر بالحزن لإعلاننا عن العثور على جثتي نويا وجدتها كارميلا بالأمس. شكرًا لكم جميعًا الذين شاركتم قصتها لمساعدتنا في إعادتها إلى منزلها".