بعد طول ترقب لمصير فتاة 12 ربيعا اشتهرت من خلال عشقها لهاري بوتر: وجدت ميتة مع جدتها

أكد مسؤولون إسرائيليون أنه تم العثور على جثتي نويا دان، وهي فتاة مصابة بالتوحد تبلغ من العمر 12 عاما وجدتها كارميلا البالغة من العمر 80 عاما، بعد 13 يوما من المذبحة التي اقترفتها حماس بحق المدنيين في البلدات المتاخمة لقطاع غزة. وكان يُعتقد في البداية أن الاثنين وقعتا في أسر حماس في غزة.

