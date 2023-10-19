وزير الأمن الإسرائيلي: "أنا مسؤول عن جهاز الأمن ​​حتّى خلال الأحداث الصعبة في الأسبوعين الماضيين"

غالانت: "أنا مسؤول عن جهاز الأمن. وأنا مسؤول عن كل ما حدث خلال الأسبوعين الأخيرين، حتى في الأحداث الصعبة. أنا مسؤول عن تحقيق النصر في هذه المعركة وسنكون دقيقين وحادين وسنستمر حتى نكمل المهمة".

قال وزيرُ الأمن الإسرائيليّ يوآف غالانت اليوم (الخميس) أثناء تواجده في مكان تجمّع الجيش بالقرب من الحدود من قطاع غزة: "أنا مسؤول عن جهاز الأمن. وأنا مسؤول عن كل ما حدث خلال الأسبوعين الأخيرين، حتى في الأحداث الصعبة. أنا مسؤول عن تحقيق النصر في هذه المعركة وسنكون دقيقين وحادين وسنستمر حتى نكمل المهمة".

وفي وقت سابق، زار غالانت جنودًا من فرقة "جفعاتي"، وقال لهم، من بين أمور أخرى: "نحن في حالة حرب وهذا هو الواقع، منذ أسبوعين تقريبًا، هاجم مقاتلو حماس أراضينا وقتلوا آباءنا وأطفالنا وزوجاتنا وأصدقائنا. دولة إسرائيل ستقضي على منظمة حماس. لن تكون هذه حملة سهلة، ستكون هناك مهام صعبة وهي لن تستمر ليوم أو يومين، بل ستستمر لفترة قد تكون طويلة".

Avshalom Sassoni/Flash90 المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري يدلي بتصريح لوسائل الإعلام في تل أبيب.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الكولونيل دانييل هاغاري، "في اليوم الأخير قمنا بتدمير ومهاجمة العديد من البنى التحتية الخاصة بحماس وواصلنا القضاء على مقاتلي النخبة. ونفذت قوات الجيش الإسرائيلي مداهمات وجمعت معلومات عن المختطفين والمفقودين. وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي "يواصل جهوده لضمان جاهزية قواته للمراحل التالية من الحرب. كما وتم حتى الآن إبلاغ أهالي 203 مختطفين".

وفيما يتعلق بالوضع في الشمال، قال هاجري إن "طائرات سلاح الجو واصلت هجماتها ضد حزب الله بهدف الاستيلاء على أنظمة المراقبة التابعة للمنظمة ومهاجمتها. وأي هجوم من جانبهم سيقابل برد كبير من جانبنا"