نتنياهو للجنود على الحدود الجنوبية: "سننتصر بكل قوتنا"

"أنا هنا مع مقاتلي جولاني،القادمون من جميع أنحاء البلاد. لقد قاتلوا مثل الأسود، وسوف يقاتلون مثل الأسود"

التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم (الخميس) بجنود جولاني من الكتيبتين 51 و13 في منطقة تجمع الجنود بالقرب من قطاع غزة. ورافق الزيارة قائد لواء جولاني العقيد يائير بلاي، وقائد الكتيبة 51 المقدم مئير أوهيون، وقائد الكتيبة 13 المقدم تومر جرينبيرج.

وتحدث نتنياهو خلال اللقاء مع مقاتلي الفرق واستمع منهم إلى الروح القتالية. كما استمع من قائد الذراع البرية اللواء تامير يداي، عن المعارك الصعبة التي شاركت فيها هذه الكتائب في بداية القتال وعن الاستعدادات المستقبلية.

وقال نتنياهو للمقاتلين "أنا هنا مع مقاتلي الجولاني، القادمون من جميع أنحاء البلاد. لقد قاتلوا مثل الأسود، وسيقاتلون مثل الأسود، سوف ننتصر بكل قوتنا. شعب إسرائيل بأكمله يقف خلفكم، وسوف نوجه أقوى ضربة لأعدائنا حتى نتمكن من تحقيق النصر الأكيد".