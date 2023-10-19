الجيش الإسرائيلي: "30 من الرهائن أطفال، و10 على الأقل من كبار السن"

هناك ما بين 100 إلى 200 إسرائيلي لا يزال مصيرهم غير واضح

بعد مرور ما يقارب من أسبوعين على بداية الحرب يوم السبت الأسود في 7 أكتوبر، يقدر الجيش الإسرائيليّ أنه هناك ما بين 100 إلى 200 إسرائيلي لا يزال مصيرهم غير واضح. ولقد أبلغ الجيش الإسرائيلي حتى الآن 203 عائلات بأن أحبائهم قد اختطفوا في قطاع غزة. ومن بين المختطفين الـ 203، هناك حالات، استنادا إلى المعلومات الواردة بشأنهم، لا يوجد يقين بشأن ما إذا كانوا قد اختطفوا أحياء، ولا يزال هناك احتمال أن يكونوا من بين الأموات، أو لن يعرف مصيرهم أبدًا.

ومن بين المختطفين هناك ما يقارب الـ 30 طفلاً تحت سن 16 عامًا، وما بين 10 إلى 20 مواطنًا بالغًا تزيد أعمارهم عن 60 عامًا. وهناك ثماني أو تسع دول أجنبية تم اختطاف مواطنيها إلى غزة. هذه التقديرات هي حاليا أدق تقديرات لدى الجيش الإسرائيلي، ولكن كما ذكرنا، هذه ليست أرقام نهائية، ومن المتوقع أن تبقى المؤشرات في وضع تم تعريفه على أنه أكثر تعقيدا من الوضع الذي كان في حرب يوم الغفران عام 1976.

وبحسب المعلومات المتوفرة لدى الجيش، فإنه بالإضافة إلى المختطفين الأحياء، فإن بعضهم وقع في الأسر جريحًا، وفي بعض الحالات تم اختطاف جثث أيضاً، رغم عدم توافر معلومات مؤكدة عن ارتفاع عدد الجثث التي تم اختطافها. وتشير التقديرات إلى أن معظم المختطفين هم من قبل حماس، لكن بعض المختطفين هم أيضا على يد حركة الجهاد الإسلامي.

في الوقت نفسه، يواصل الجيش جهوده لمواصلة جلب الجثث من القطاع، على افتراض أنه لا تزال هناك جثث لإسرائيليين بالقرب من الحدود، اثناء مغادرة إسرائيل. بالأمس فقط، أحضرت قوات الجيش الإسرائيلي حوالي 90 جثة من قطاع غزة، غالبيتها العظمى هي جثث فلسطينيين، لكن بعضها كانت لإسرائيليين.