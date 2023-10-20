اليوم الـ14 من الحرب: إستمرار الغارات الجويّة على قطاع غزّة |تغطية مستمرّة
بايدن يدعو الأميركيين للوقوف صفاً واحداً دعماً لإسرائيل
يواصل الجيش الإسرائيلي في اليوم الـ14 من الحرب القصف الجوي على غزة بعد الهجوم الشامل المفاجئ الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الذي نتج عنه في الجانب الإسرائيلي أكثر من 1300 قتيل ونحو 203 أسير في قطاع غزة
وقد خلّف القصف المتواصل للجيش الإسرائيلي على غزة حتى الآن 3785 قتيلًا وأكثر من 12 ألف جريح.
وجراء هذه الأحداث هناك احتدام في الجبهة الشمالية على الحدود اللبنانية في تصعيد يقوده حزب الله الذي أطلق عشرات الصواريخ ليلة أمس على الأراضي الإسرائيليّة مما دفع الجيش الإسرائيلي خلال الليل إلى ضرب أهداف للمنظمة من بينها موقع مراقبة باتجاه البحر الذي انطلقت منه نيران مضادة للدبابات باتجاه رأس الناقورة الإسرائيلية وكريات شمونة في الجليل الأعلى أمس.
وجرّاء هذه الأحداث وبعد زيارة الرئيس الأمريكي بايدن ودعمه لإسرائيل دعا بايدن أمس الأميركيين للوقوف صفاً واحداً دعماً لإسرائيل. وحذّر الرئيس الأميركي في خطاب إلى الأمّة مساء الخميس من أنّ حركة حماس تسعى "للقضاء على ديموقراطية مجاورة"، مؤكّداً أنّ تقديم دعم عسكري لإسرائيل وكذلك لأوكرانيا يمثّل مصلحة حيويّة للولايات المتّحدة. وسيطلب بايدن من الكونغرس 10 مليارات دولار لتمويل المساعدة العسكرية لإسرائيل.
رئيس الوزراء البريطاني يصل مصر: "سيبحث ضرورة تجنب التصعيد في المنطقة"
من المقرر أن يصل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى مصر خلال النهار لعقد اجتماع مع زعماء المنطقة لبحث الوضع في إسرائيل وغزة. هذا ما قاله مكتب سوناك. وسيؤكد رئيس الوزراء البريطاني خلال المحادثات على "أهمية ضرورة تجنب التصعيد في المنطقة ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح البشرية".
توترات في الشمال: سيتم إجلاء سكان كريات شمونة القريبة من الحدود الشّماليّة إلى دور ضيافة ممولة من الدولة
أعلنت سلطة الطوارئ الوطنية في وزارة الامن والجيش الإسرائيلي عن تفعيل خطة لإجلاء سكان كريات شمونة إلى دور الضيافة التي تمولها الدولة. وجاء في بيان مشترك للمتحدثين باسم وزارة الامن والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن تفعيل البرنامج تمت الموافقة عليه من قبل وزير الامن يوآف غالانت.
طلب بايدن من الكونجرس الموافقة على المساعدات لإسرائيل، وشبه حماس ببوتين
حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن في خطاب إلى الأمّة مساء الخميس من أنّ كلاًّ من حركة حماس وروسيا تسعى "للقضاء على ديموقراطية مجاورة"، مؤكّداً أنّ تقديم دعم عسكري لإسرائيل وأوكرانيا يمثّل مصلحة حيويّة للولايات المتّحدة.
وسعى الرئيس الديموقراطي بداية لتصوير حماس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدوّين "للديموقراطية"، وذكّر مواطنيه بقوة بلادهم ومكانتها كـ"منارة للعالم" وحامية للحريات، وأكّد لهم أنّ المساعدات التي تموّل من الخزينة العامة لا تذهب هباء منثوراً بل هي "استثمار ذكي" للدفاع عن أمنهم القومي "لأجيال مقبلة".
الجيش الإسرائيلي يعتقل عشرات الفلسطينيين بالضفة الغربية