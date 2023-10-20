اليوم الـ14 من الحرب: إستمرار الغارات الجويّة على قطاع غزّة |تغطية مستمرّة

بايدن يدعو الأميركيين للوقوف صفاً واحداً دعماً لإسرائيل

يواصل الجيش الإسرائيلي في اليوم الـ14 من الحرب القصف الجوي على غزة بعد الهجوم الشامل المفاجئ الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الذي نتج عنه في الجانب الإسرائيلي أكثر من 1300 قتيل ونحو 203 أسير في قطاع غزة

وقد خلّف القصف المتواصل للجيش الإسرائيلي على غزة حتى الآن 3785 قتيلًا وأكثر من 12 ألف جريح.

وجراء هذه الأحداث هناك احتدام في الجبهة الشمالية على الحدود اللبنانية في تصعيد يقوده حزب الله الذي أطلق عشرات الصواريخ ليلة أمس على الأراضي الإسرائيليّة مما دفع الجيش الإسرائيلي خلال الليل إلى ضرب أهداف للمنظمة من بينها موقع مراقبة باتجاه البحر الذي انطلقت منه نيران مضادة للدبابات باتجاه رأس الناقورة الإسرائيلية وكريات شمونة في الجليل الأعلى أمس.

وجرّاء هذه الأحداث وبعد زيارة الرئيس الأمريكي بايدن ودعمه لإسرائيل دعا بايدن أمس الأميركيين للوقوف صفاً واحداً دعماً لإسرائيل. وحذّر الرئيس الأميركي في خطاب إلى الأمّة مساء الخميس من أنّ حركة حماس تسعى "للقضاء على ديموقراطية مجاورة"، مؤكّداً أنّ تقديم دعم عسكري لإسرائيل وكذلك لأوكرانيا يمثّل مصلحة حيويّة للولايات المتّحدة. وسيطلب بايدن من الكونغرس 10 مليارات دولار لتمويل المساعدة العسكرية لإسرائيل.