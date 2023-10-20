اعتقال أربعة مواطنين من غزة في مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل

عثرت قوات الأمن الإسرائيلية على أربعة من سكان غزة مختبئين في شقة في بئر السبع بالقرب من قاعدة عسكرية

اعتقلت قوات حرس الحدود الإسرائيلية وشرطة المنطقة الجنوبية أربعة من سكان قطاع غزة عثر عليهم في شقة في مدينة بئر السبع جنوب البلاد. وتم تسليم المشتبه بهم إلى القوات الأمنية للتحقيق معهم.

وبحسب المتحدث باسم الشرطة، فإن الجنود والمحققين تابعوا “معلومات استخباراتية تلقتها الوحدة المركزية لحرس الحدود الجنوبي حول المشتبه بهم من سكان غزة الذين يتواجدون في أراضي البلاد”.

"عثرت القوات على شقة يُزعم أنها تستخدم للاختباء بالقرب من قاعدة للجيش الإسرائيلي في جنوب البلاد، واقتحمت القوات الشقة واعتقلت 4 من سكان غزة المشتبه بهم الذين كانوا يختبئون بداخلها".

ويأتي الاعتقال في أعقاب تقرير الجيش الإسرائيلي عن بقاء خلايا حماس في جنوب إسرائيل. وقدر الجيش أن ما بين 1500 إلى 2000 فلسطيني من غزة دخلوا إسرائيل خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر.

بحسب الإحاطة الإعلامية للجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء، من المحتمل أن يكون مقاتلو حماس المتبقين مختبئين في صحراء النقب. وذكر الجيش الإسرائيلي أن هناك خطرا متزايدا لشن هجوم على الحدود مع مصر.

بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من سكان غزة الذين حصلوا على تصاريح لدخول إسرائيل للعمل ولم يتمكنوا من العودة بعد إعلان إسرائيل الحرب على حماس.