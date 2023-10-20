وزير الأمن الإسرائيلي: "7 أكتوبر هو تاريخ البداية لنهاية حركة حماس"

ركز غالانت على أهداف الحملة، وعلى رأسها القضاء على حماس وتدمير قدراتها العسكرية والحكومية، والإزالة الكاملة لمسؤولية إسرائيل عن قطاع غزة، وإقامة نظام أمني جديد.

التقى وزير الأمن الإسرائلي يوآف غالانت صباح اليوم (الجمعة) في مقر وزارة الأمن "الكيريا" في تل أبيب مع أعضاء لجنة الخارجية والأمن، واستعرض مراحل الحملة التي يجري الإعداد لها ضد حماس.

وشدد وزير الأمن في استعراضه على أن هذه حرب حتمية فرضها علينا "التنظيم القاتل". وركز على أهداف الحملة، وعلى رأسها القضاء على حماس وتدمير قدراتها العسكرية والحكومية، والإزالة الكاملة لمسؤولية إسرائيل عن قطاع غزة، وإقامة نظام أمني جديد.

في المرحلة الأولى، بحسب وزير الأمن، "ستكون هناك حملة عسكرية بالنار وبعد ذلك بالمناورة، والغرض منها هو تدمير النشطاء وتدمير البنية التحتية من أجل هزيمة حركة حماس وتدميرها".

ومن المتوقع أن يتراجع القتال في المستقبل إلى حد أقل، وأن يتركز على القضاء على جيوب المقاومة التي ستبقى في القطاع. وأوضح غالانت أن "المرحلة الثالثة ستكون خلق نظام أمني جديد في قطاع غزة، وإزالة مسؤولية إسرائيل عن الحياة في القطاع وخلق واقع أمني جديد لمواطني إسرائيل وسكان المنطقة المحيطة بالقطاع".