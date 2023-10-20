إسرائيل: "اعتقال 60 مشتبها مع استمرار عمليات مكافحة الإرهاب في الضفة الغربية"

أفادت القوات الأمنية عن تحديد موقع وتدمير العديد من مختبرات المتفجرات، فضلاً عن اكتشاف “عشرات العبوات الناسفة على الطرق التي كانت معدة للهجوم”.

ذكر بيان الأجهزة الأمنية في إسرائيل مقتل "12 إرهابياً وألقي القبض على 60 مطلوباً خلال عملية إحباط واسعة النطاق ليل الجمعة في مخيم نور الشمس للاجئين"وتابع اليان “خلال الليل، دمرت قواتنا شقة أحد الإرهابيين، وهو ناشط حماس [خالد صباح] الذي نفذ الهجوم على محطة وقود البعلي”.

وأكد البيان على أنه "في تبادل إطلاق النار في العملية، سقط الرقيب المرحوم مكسيم رازينكوف، وهو مقاتل في خدمة الاحتياط في الوحدة السرية التابعة لقوات شرطة إيوش".كما أفادت القوات الأمنية عن تحديد موقع وتدمير العديد من مختبرات المتفجرات، فضلاً عن اكتشاف “عشرات العبوات الناسفة على الطرق التي كانت معدة للهجوم”.

وفي وقت سابق من، أمس الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي عن "مقتل تسعة إرهابيين في مدينة طولكرم بالضفة الغربية. وقتل ضابط وأصيب تسعة خلال العملية"

منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية 584 مطلوبًا في جميع أنحاء الضفة الغربية، من بينهم "أكثر من 375 مرتبطًا بحركة حماس وصادرت قوات الأمن أكثر من 50 قطعة سلاح.