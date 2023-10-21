تغطية متواصلة: انفجار قرب السفارة الإسرائيلية بقبرص دون وقوع إصابات والمشتبه بهم من أصل سوري
وتقول "حماس" إنها احتجزت نحو 200 رهينة خلال الهجوم الكبير الذي شنته في 7 أكتوبر/تشرين الأول، من قطاع غزة على بلدات وقواعد عسكرية في جنوب إسرائيل.
أطلقت حماس سراح رهينتين أمريكيين محتجزين في غزة، مما يعطي "بصيص أمل" للعائلات اليائسة، فيما استمرت إطلاق الصواريخ على جنوب إسرائيل من القطاع الفلسطيني.
وتقول "حماس" إنها احتجزت نحو 200 رهينة خلال الهجوم الكبير الذي شنته في 7 أكتوبر/تشرين الأول، من قطاع غزة على بلدات وقواعد عسكرية في جنوب إسرائيل.
وأعرب الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الجمعة عن "سعادته الغامرة" بعد إفراج "حماس" عن الرهينتين الأميركيتين، وقال في بيان "اليوم، قمنا بتأمين الإفراج عن أميركيتين احتجزتهما حماس رهينتين خلال الهجوم المروع ضد إسرائيل".
صافرات الإنذار تدوي في وسط إسرائيل
فرنسا: تدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني يسمح بإدخال المساعدات إلى سكان قطاع غزة
دعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى إعلان "وقف لإطلاق النار يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة". وتأتي هذه الدعوة عقب افتتاح معبر رفح في وقت سابق، وإدخال 20 شاحنة مساعدات محملة بالأدوية والمعدات الطبية والمواد الغذائية.
غالانت في الشمال: "حزب الله قرر المشاركة في القتال وتحديات كبيرة تنتظرنا"
قال وزير الأمن يوآف غالانت أثناء تقييم الوضع على الحدود الشمالية إن "حزب الله قرر المشاركة في القتال وسيدفع ثمناً باهظاً لذلك وعلينا أن نستعد بيقظة لكل الاحتمالات - فثمة تحديات أكبر تنتظرنا".
وتحدث غالانت مع الجنود في الميدان والتقى برؤساء السلطات والمجالس. واختتم: "اليوم الذي بدأ فيه الهجوم وبدأت الحرب سيُذكر على أنه اليوم الذي بدأ فيه التدمير النهائي والكامل لحركة حماس".
ملك الأردن في "قمة السلام": "غاضبون من الضرر الذي يلحق بالمدنيين في غزة والضفة الغربية وإسرائيل"
قال العاهل الأردني الملك عبد الله في كلمته أمام "قمة القاهرة للسلام"، "إننا غاضبون من أعمال العنف التي ألحقت الأذى بالمدنيين في غزة والضفة الغربية وإسرائيل".
وأشار إلى أن "ما يحدث في غزة من إلحاق الأذى بالمدنيين ومنع الاحتياجات الأساسية يعد جريمة حرب".
وأضاف عبد الله: "ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وتوفير المساعدات الإنسانية والوقود والدواء. إن سفك الدماء هو ثمن الفشل في تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".
رئيس السلطة الفلسطينية في قمة القاهرة للسلام: "لن نخرج - سنبقى على أرضنا"
وقال رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن في كلمته أمام "قمة السلام" في مصر "لن نقبل التهجير وسنبقى على أرضنا رغم التحديات".
ونحذر من اعتداءات المستوطنين والمتطرفين على الأماكن المقدسة في القدس والأقصى".
وأضاف أبو مازن أن "الأمن والسلام يتحققان بحل الدولتين والقدس عاصمة لفلسطين". وكرر عدة مرات عبارة "لن نغادر"، وختم: "سنبقى في بلادنا".
السيسي: تصفية القضية الفلسطينية من دون حل عادل "لن يحدث"
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مستهل أعمال قمة القاهرة للسلام، اليوم السبت، إن "تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث، وفي كل الأحوال لن يحدث أبدا على حساب مصر".
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: أبلغنا عائلات المختطفين الـ 210 ومهمتنا هي إعادتهم إلى ديارهم
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد دانييل هاغاري في التحديث اليومي إن أكثر من خمس الصواريخ التي تم إطلاقها من غزة منذ أمس سقطت في أراضيها وأدت إلى مقتل سكان.
وأبلغ هاجري أنه تم حتى الآن إخطار أهالي 307 من ضحايا المعارك، ونحو 210 مختطفين لدى حماس، وخلص إلى أن "هدفنا هو إعادة المختطفين إلى ديارهم".
صافرات الإنذار تدوي في بلدات حدود غزة
شولتز عن المساعدات الإنسانية: "خطوة جيدة ومهمة، لن نتخلى عن سكان قطاع غزة"
علق المستشار الألماني أولاف شولتز على نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، قائلا إن ذلك "خطوة جيدة ومهمة لسكان قطاع غزة". وأشار إلى أنهم "يحتاجون إلى الماء والغذاء والدواء، ولن نتخلى عنهم".
تقرير: إغلاق معبر رفح بعد دخول 20 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة
أغلق معبر رفح الذي يربط بين مصر وقطاع غزة بعد دخول 20 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى القطاع. بحسب ما أفادت شبكة سي إن إن.
حماس: القافلة المحدودة التي دخلت القطاع لن تغير الكارثة الإنسانية
علق رئيس مكتب اتصالات حماس، سلامة معروف، على دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، قائلا إن "هذه القافلة المحدودة لن تتمكن من تغيير الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة".
وبحسب قوله، "من المهم إنشاء ممر آمن يعمل على مدار الساعة لتلبية الاحتياجات الإنسانية والخدمات الأساسية التي اختفت، وكذلك السماح للجرحى بالخروج لتلقي العلاج الطبي المناسب".
قبرص: انفجار قرب السفارة الإسرائيلية بدون وقوع إصابات؛ والمشتبه بهم من أصل سوري
ذكرت تقارير إعلامية في قبرص أنه تم اعتقال شخص واحتجاز ثلاثة آخرين لاستجوابهم للاشتباه في تورطهم في الانفجار الذي وقع في وقت مبكر من الصباح بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيقوسيا.
وعثر على قطعة معدنية على بعد نحو 30 متراً من السفارة، وعثر عليها مادة انفجرت - دون إحداث أي أضرار.
ووصلت الشرطة وخبراء المتفجرات إلى مكان الحادث لفحص النتائج، ويشتبه في أنها قنبلة محلية الصنع.
وشوهد اثنان من المشتبه بهم في المنطقة، بالإضافة إلى سيارة كان بداخلها مشتبهان آخران.
وعثر في السيارة على سكينين ومطرقة. وألقي القبض على صاحب السيارة (21 عاما) للاشتباه في حيازته أسلحة، وأغلقت الشرطة المنطقة. وجميع المشتبه بهم من أصل سوري.
فتح معبر رفح وبدء دخول المساعدات إلى قطاع غزة
إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر إلى مصر والأردن والمغرب
حذرت إسرائيل مواطنيها من السفر إلى مصر والأردن والمغرب، مشيرة إلى مخاوف من أن يصبحوا "أهدافا للغاضبين من الحرب المستمرة على قطاع غزة".
وجاء في الإعلان الصادر عن جهاز الأمن القومي ومكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية، أنه يرفع حالة التأهب لمصر والأردن إلى الدرجة 4، ويدعو جميع الإسرائيليين في البلاد إلى المغادرة في أقرب وقت ممكن.
أما بالنسبة للمغرب، فتم رفع مستوى التهديد إلى 3، ويطلب من الإسرائيليين تجنب السفر غير الضروري.
سفارة أميركا بإسرائيل: لدينا معلومات بفتح معبر رفح السبت
قالت السفارة الأميركية في إسرائيل، صباح السبت، إنها تلقت معلومات تفيد أن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة سيفتح في العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي.
لكن السفارة أضافت أنه "إذا فتح المعبر فمن غير الواضح إلى أي مدى قد يتمكن الرعايا الأجانب من مغادرة غزة".
تقارير فلسطينية: اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية ليلاً 68 مطلوباً في الضفة الغربية
أفادت التقارير الفلسطينية بأن قوات الأمن الإسرائيلية اعتقلت ليلاً 68 مطلوباً في مختلف أنحاء الضفة الغربية. وبحسب التقارير، فإن من بين المعتقلين ثلاثة مسؤولين كبار في حماس و18 سجينًا محررًا.
تقرير: غالانت أراد مفاجأة حزب الله، لكن نتنياهو تراجع في ظل الضغوط الأميركية
حث الرئيس الأمريكي جو بايدن ومستشاروه القيادة الإسرائيلية على تجنب شن هجوم كبير على حزب الله، الأمر الذي قد يؤدي إلى الحرب. هذا ما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز".
وفي زيارات بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، عبرا في مجلس الوزراء عن مخاوفهما بشأن التطورات في الشمال.
وزعم وزير الأمن يوآف غالانت أن الجهد العسكري الرئيسي كان ينبغي أن يركز بشكل خاص على حزب الله، "لأنه يشكل تهديدا أكبر من حماس"، بحسب المصادر.
وأخبر غالانت بلينكن أنه يؤيد شن ضربة استباقية ضد حزب الله في وقت مبكر من الأسبوع الماضي – لكن اقتراحه قوبل بالرفض من قبل مصادر أخرى.
حتى أن الجيش الإسرائيلي طرح خطة تركز على هجوم واسع النطاق في الشمال، لكن نتنياهو رفض تنفيذها.
بعد حوالي ست ساعات من الصمت: صفارات الإنذار في أشدود
انطلاق صافرات الإنذار في مدينة أشدود للتحذير من إطلاق صواريخ
السفارة الأمريكية في إسرائيل: قد يتم فتح معبر رفح الساعة 10:00
أعلنت السفارة الأمريكية في إسرائيل أنها تلقت معلومات تفيد بأن معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر سيفتح في الساعة 10:00 صباحًا. وبحسب بيان السفارة، فإنه ليس من الواضح بعد المدة التي سيتمكن فيها المواطنون الأجانب من المغادرة القطاع
مقتل جندي إسرائيلي على الحدود مع لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة آخرين، في هجوم شنه حزب الله على الحدود مع لبنان.
وقال الجيش إن "جنديا احتياطيا إسرائيليا قتل الجمعة، في هجوم صاروخي مضاد للدبابات على طول الحدود مع لبنان".
والجندي القتيل هو الرقيب أول عمر بالفا، وعمره 22 عاما.