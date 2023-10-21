وتقول "حماس" إنها احتجزت نحو 200 رهينة خلال الهجوم الكبير الذي شنته في 7 أكتوبر/تشرين الأول، من قطاع غزة على بلدات وقواعد عسكرية في جنوب إسرائيل.

أطلقت حماس سراح رهينتين أمريكيين محتجزين في غزة، مما يعطي "بصيص أمل" للعائلات اليائسة، فيما استمرت إطلاق الصواريخ على جنوب إسرائيل من القطاع الفلسطيني.

وتقول "حماس" إنها احتجزت نحو 200 رهينة خلال الهجوم الكبير الذي شنته في 7 أكتوبر/تشرين الأول، من قطاع غزة على بلدات وقواعد عسكرية في جنوب إسرائيل.

وأعرب الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الجمعة عن "سعادته الغامرة" بعد إفراج "حماس" عن الرهينتين الأميركيتين، وقال في بيان "اليوم، قمنا بتأمين الإفراج عن أميركيتين احتجزتهما حماس رهينتين خلال الهجوم المروع ضد إسرائيل".