حماس تؤكد إطلاق سراح محتجزتين أميركيتين لدواع إنسانية

وقالت الحركة في بيانها إنها أطلقت سراح "محتجزتين أميركيتين (أم وابنتها) لدواع إنسانية".

قامت حركة حماس بإطلاق سراح رهينتين أميركيتين كانت تحتجزهما منذ الهجوم المباغت الذي شنته على إسرائيل في 7 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري وفق ما أعلنت في بيان، فيما قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن واشنطن تمكنت من تأمين إطلاق سراح الرهينتين الأميركيتين اللتين كانتا لدى حماس.

وقالت الحركة في بيانها إنها أطلقت سراح "محتجزتين أميركيتين (أم وابنتها) لدواع إنسانية".

وأكدت أن هذه الخطوة جاءت "استجابة لجهود قطرية… ولنثبت للشعب الأميركي والعالم أن ادعاءات بايدن وإدارته الفاشية كاذبة ولا أساس لها من الصحة".

وذكرت حماس أنها تعمل مع وسطاء لإغلاق ملف الأسرى المدنيين إن كانت الظروف الأمنية مناسبة.

Photo from social media used in accordance with Clause 27a of the Copyright Law جوديث وناتالي رنان

ومن جهتها، أفادت القناة 12 أن الأم وابنتها وصلتا إلى مصر. ولديهما جنسية إسرائيلية أميركية مزدوجة.

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع إنهما جوديث رعنان وابنتها ناتالي. وأضاف أنه تم نقلهما إلى الصليب الأحمر الدولي قبل وصولهما إلى إسرائيل.

وهما من سكان إيفانستون، إلينوي خارج شيكاغو، وأتيتا إلى إسرائيل هذا الشهر للاحتفال بعيد ميلاد أحد أقاربهما الـ85 وموسم الأعياد اليهودية، وفقا لحاخامهما.

وكانت عائلة رعنان تحتفل بـ"سيمحات توراة" في ناحال عوز، وهو كيبوتس في إسرائيل يقع على بعد كيلومتر ونصف من حدود غزة، عندما بدأ هجوم حماس.