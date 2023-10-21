إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر إلى مصر والأردن ومغادرة هذه الدول بأقرب وقت

كما رفعت درجة التحذير من السفر الى المغرب الى الدرجة 3 ويعني أنها توصي تجنب الرحلات غير الضرورية

بسبب مواصلة الحرب مع غزة، رصد مجلس الأمن القومي الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة تفاقما كبيرا في الاحتجاجات ضد إسرائيل في دول مختلفة من العالم، بالتشديد على الدول العربية في الشرق الأوسط، هذا إلى جانب عداء وعنف ضد رموز إسرائيل ويهود، بالمقابل يمكن أن نشهد حدة في خطاب جهات جهادية عالمية تطالب بالمساس بإسرائيليين ويهود في أنحاء العالم.

في غضون ذلك، رفع مجلس الأمن القومي درجة التحذير من السفر إلى مصر (بما يشمل سيناء) والأردن الى المستوى 4 (التهديد الأعلى) ويوصي عدم السفر إلى هذه الدول والمكوث بها، ومغادرتها بأقرب وقت ممكن، كما رفع التحذير من السفر الى المغرب الى الدرجة 3- توصية تجنب الرحلات غير الضرورية إلى هناك.

إضافة لذلك، جدد مجلس الأمن القومي مطالبته الإسرائيليين الانصياع الى توصيات التحذير من السفر وأوصى بالخطوات التالية:

- حتى إشعار آخر، يوصى بتجنب الإقامة في جميع دول الشرق الأوسط / الدول العربية بما يشمل: تركيا، مصر (بما في ذلك سيناء)، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، البحرين والمغرب.

- يوصى أيضًا تجنب الوصول إلى الدول الإسلامية التي لديها تحذيرات سفر، مثل ماليزيا وبنغلادش وإندونيسيا والدول الإسلامية التي لا يوجد لديها حذير سفر مثل جزر المالديف.

- للتذكير، تم أيضًا تشديد تحذير السفر إلى تركيا هذا الأسبوع ورفعه إلى أعلى مستوى - المستوى 4 - ودعا مجلس الأمن القومي جميع الإسرائيليين المقيمين في البلاد إلى المغادرة في أسرع وقت ممكن.