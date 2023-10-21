مقتل جندي إسرائيلي على الحدود مع لبنان في اليوم الـ15 من الحرب

وأكد الجيش أنه نفذ عددا من الضربات خلال ليل الجمعة على أهداف عديدة لحزب الله جنوبي لبنان، ردا على هجمات صاروخية مضادة للدبابات شنها الحزب.

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة آخرين، في هجوم شنه حزب الله على الحدود مع لبنان، وقال الجيش إن "جنديا احتياطيا إسرائيليا قتل الجمعة، في هجوم صاروخي مضاد للدبابات على طول الحدود مع لبنان".

والجندي القتيل هو الرقيب أول عمر بالفا، وعمره 22 عاما.

وأكد الجيش أنه نفذ عددا من الضربات خلال ليل الجمعة على أهداف عديدة لحزب الله جنوبي لبنان، ردا على هجمات صاروخية مضادة للدبابات شنها الحزب.

ووفقا للجيش الإسرائيلي، شملت الأهداف "سلسلة من المنشآت العسكرية التي يستخدمها الحزب لتلبية الاحتياجات التشغيلية، ومنصة إطلاق صواريخ مضادة للدبابات موجهة نحو إسرائيل".