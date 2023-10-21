هانغبي يطالب مسؤول الرقابة العسكرية الإسرائيلية "حظر التسريبات من كابينيت الحرب"

جاء هذا بعد تسريب عدد من التسريبات الحساسة الأسبوع الماضي الى وسائل اعلامية

بعث رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانغبي الجمعة رسالة عاجل الى رئيس الرقابة العسكرية العميد كوبي ماندلبليت وطالبه منع أيه تقارير عن أية تفاصيل من داخل مناقشات جلسة كابينيت الحرب.

وبحسب هيئة البث الرسمية "كان" ذكر هنغفي في رسالته بأن تدفق التقارير من داخل نقاشات الكابينيت والتي صادقت عليها الرقابة العسكرية تتسبب بضرر جسيم وفوري ومؤكد على أمن الدولة ويجب وقفه بصورة فورية.

ويشار الى أن "كان" أفادت بأن وزراء الحكومة وقعوا على غير العادة على مستند "الحفاظ على السرية" بموجب البند 35 لقانون أساس الحكومة، وذلك بعد النشر من جلسة الكابينيت بأن إسرائيل كانت قريبة من مهاجمة لبنان بسبب رصد خاطئ لهجوم طائرات مسيرة في الشمال. وافيد أيضا بأن وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير عرض في النقاش القيام بعمل عسكري استثنائي في لبنان وواجهته معارضة قوية.

وحتى قبل الحرب، حاول رئيس الحكومة الإسرائيلية اتخاذ عدة خطوات لمنع ظاهرة التسريبات من المنتديات الأمنية الحساسة، من بينها منع إدخال الدفاتر في المناقشات، وتخفيف حضور مساعدي الوزراء.