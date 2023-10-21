حكومة مؤقتة بدعم الأمم المتحدة؟ إسرائيل والولايات تناقشان اليوم بعد القضاء على حماس

الخطة بحسب التقرير تحتاج الى دعم عربي حتى يتم تحقيقها في حال نجحت إسرائيل بالقضاء على حركة حماس

أعلنت وكالة بلومبرغ أن مسؤولين إسرائيليين ناقشوا مع مسؤولين أمريكيين مستقبل قطاع غزة بعد اليوم الذي سيتم فيه القضاء على حماس، وطرح في النقاش إقامة حكومة مؤقتة في القطاع بدعم الأمم المتحدة وتدخل دول عربية، وذكر في النقاش أن نجاح الخطة مرتبط بدعم الدول العربية، وهو أمر غير مؤكد.

ووفقا للتقرير، النقاشات حول الموضوع لا زالت في مراحلها الاولى ومرتبطة بالتطورات في المنطقة، وهي حجم نجاح الهجوم البري الإسرائيلي. مسؤولون إسرائيليون رسميون كرروا إنه لا توجد لإسرائيل نوايا لاحتلال غزة، إلا أنهم أشاروا أن :"مواصلة حكم حماس أمر غير وارد خصوصا بعد المذبحة التي ارتكبها التنظيم في 7 تشرين أول/اكتوبر" وتخشى الولايات المتحدة من أن هجوما على غزة بدون هدف واضح باستثناء إسقاط حماس يمكن أن يؤدي الى صراع يقود الى حرب إقليمية.

وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت قال أمس خلال افتتاح جلسة الخارجية والأمن بأننا في حرب لا يوجد لنا مفر منها وصرح:"7 أكتوبر هو اليوم الذي بدأت فيه عملية محو حماس". وتحدث غالانت عن أهداف العملية وقال إنه بعد القضاء على حماس، إسرائيل ستزيل أي مسؤولية عن القطاع. وبحسبه فإن المرحلة الأخيرة من الحرب ستكون خلق نظام أمني جديد في القطاع، وواقع أمني جديد لسكان إسرائيل وسكان غلاف غزة".