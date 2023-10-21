مصر : توافد زعماء الدول إلى القاهرة لحضور "قمة القاهرة للسلام"

وفي مستهل أعمال القمة، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن "تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث، وفي كل الأحوال لن يحدث أبدا على حساب مصر".

وصل عدد من زعماء الدول والمسؤولين إلى مصر، لحضور قمة القاهرة للسلام، التي تعقد السبت في العاصمة الإدارية، وبدأت القمة القاهرة الدولية للسلام التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مسعى لوضع حدّ للحرب بين إسرائيل وحركة حماس التي دخلت أسبوعها الثالث.

وفي مستهل أعمال القمة، قال رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن في كلمته أمام "قمة السلام" في مصر "لن نقبل التهجير وسنبقى على أرضنا رغم التحديات، ونحذر من اعتداءات المستوطنين والمتطرفين على الأماكن المقدسة في القدس والأقصى".

وأضاف أبو مازن أن "الأمن والسلام يتحققان بحل الدولتين والقدس عاصمة لفلسطين". وكرر عدة مرات عبارة "لن نغادر"، وختم: "سنبقى في بلادنا".

بدوره، قال العاهل الأردني الملك عبد الله في كلمته أمام "قمة القاهرة للسلام"، "إننا غاضبون من أعمال العنف التي ألحقت الأذى بالمدنيين في غزة والضفة الغربية وإسرائيل".

وأشار إلى أن "ما يحدث في غزة من إلحاق الأذى بالمدنيين ومنع الاحتياجات الأساسية يعد جريمة حرب".

وأضاف عبد الله: "ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وتوفير المساعدات الإنسانية والوقود والدواء. إن سفك الدماء هو ثمن الفشل في تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

من جهته، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن "تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث، وفي كل الأحوال لن يحدث أبدا على حساب مصر".

وأضاف، "نلتقي اليوم في القاهرة في أوقات صعبة تمتحن إنسانيتنا، تختبر عمق إيماننا بقيمة الإنسان وحقه في الحياة وتضع المبادئ التي ندعي أننا نعتنقها في موضع التساؤل والفحص"، مشيرا إلى أن "شعوب العالم كله وليس فقط شعوب المنطقة تترقب مواقفنا في هذه اللحظة الدقيقة، اتصالا بالتصعيد العسكري منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول في إسرائيل والأرض الفلسطينية".

وأكد السيسي أن "مصر تدين بوضوح كامل استهداف أو قتل أو ترويع كل المدنيين المسالمين".

وتابع السيسي، "في الوقت ذاته تعبر مصر عن دهشتها البالغة من أن يقف العالم متفرجا على أزمة إنسانية كارثية يتعرض لها مليونا ونصف فلسطيني في قطاع غزة، يفرض عليهم عقاب جماعي وحصار وتجويع وضغوط عنيفة للتهجير القسري في ممارسات نبذها العالم المتحضر الذي أبرم الاتفاقيات وأسس القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"

نؤكد دعوتنا بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والمدنيين الأبرياء.

ويحضر القمة عدد من قادة البلدان العربية وبينها الأردن والإمارات والبحرين وقطر، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الى عدد من رؤساء الحكومات الغربية مثل إسبانيا واليونان وإيطاليا.

كذلك سيحضر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.